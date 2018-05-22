Студента-медика избили на Андреевском мосту в Москве

20:27

18-летний Амир Абумуслимов просто вышел субботним вечером прогуляться с другом. И получил удар в голову такой силы, что до сих пор без сознания

Помимо учебы на 2-м курсе в Медицинской академии им. Сеченова Амир трудился медбратом в хосписе. Круглый отличник, тихий, спокойный, неконфликтный — именно так отзываются об Амире все, кто его знает.

Амир Абумуслимов. Фото из соцсети

История эта произошла еще 12 мая. Однако с каждым днем только набирает общественный резонанс. К восстановлению справедливости уже подключились общественные деятели, депутаты и знаменитые адвокаты.

- У меня перед глазами до сих пор стоит его лицо, полное ужаса и непонимания, получается, я последняя, кто видел его в сознании, - рассказывает москвичка Ирина Бахотская, ставшая случайным свидетелем произошедшего. - 12 мая мы с мужем и детьми шли из Парка Горького по Андреевскому мосту и на полпути повстречались с галдящей группой молодежи. "Качки" и девушки с ними, человек 8. Они оскорбляли и угрожали молодому парню, явно не знакомому им. Вдруг, когда я как раз поравнялась с ними, один из агрессоров ударил в голову этого паренька. Мальчик стоял с недоумевающим лицом, похоже, он не верил в реальность происходящего. Был спокоен и, видимо, испуган. Удар был всего один. Точный и мощный удар в голову. Мальчик начал тихо оседать на пол. Мой муж его подхватил, уложил себе на колени, оказывал первую помощь. Я вызвала «скорую» и полицию. А эти, ударившие мальчика, не спешили убегать! Спокойно ходили вокруг, осматривали парня, смеялись. Чувствовалась вера в полную безнаказанность с их стороны. Друг паренька сказал, что его зовут Амир, и они оба студенты—медики, живут неподалеку в общежитии. И просто вышли прогуляться...

Прибывшая «скорая» тут же констатировала травму — кровоизлияние в мозг. Уже без сознания Амира госпитализировали в 1-ю Градскую больницу.

- Следом за медиками прибыли и полицейские. Они брали показания только у приятеля Амира, у меня с мужем не стали, сказав, что и так на мосту много камер и на видео будет ясно, что произошло.

Весь следующий день Ирина не могла успокоиться от увиденного. И утром они с супругом пошли в больницу, узнать, как там парень.

- Врачи сказали, что он в тяжелом состоянии. Также выяснилось, что родные пока к нему не приходили. Я поняла, что они просто не в курсе.

Бахотская позвонила в общежитие, узнала фамилию и имя мальчика. С помощью соцсетей объявила поиск родственников.

- Тем же вечером мне написала тетя Амира. Выяснилось, что он из небольшого дагестанского села, в Москве только два года — приехал на учебу. Он очень талантливый и умный, всегда мечтал стать хирургом. В семье три брата, Амир самый старший. Родители очень скромные и простые люди. Я на связи теперь с семьей мальчика. И знаете, оказалось, что эти камеры видеонаблюдения ничего толком не записали, изображение нечеткое и размытое. Как так?

Уголовное дело и поиск злоумышленников начали только 15 мая, когда в Москву прилетели родители студента.

- Они подали заявления в Дежурную часть ОВД «Хамовники», - рассказала тетя парня Алиса Касумова. - Друг, который был в тот вечер с Амиром, рассказал, что они готовились к сессии. И вечером решили прогуляться. Этих напавших и не знали, они просто увязались за ними на мосту. Крепкие, накачанные ребята. Кричали в спину непристойности, матерились. Что-то типа: жирный, не жирный. Амир сказал: «Это тебе кричат?». А друг: «Да не обращай внимания, кричат и пусть кричат». Но племянник решил обернуться и получил этот удар. Всего один удар был, и такие последствия. Позавчера в отделение звонили, нам сообщили, что личность того, кто ударил Амира, установлена, но этого парня пока не нашли. Но я знаю, что друзья Амира ходили сами искать их в Парк Горького и видели похожих ребят. Весь университет в шоке от того, что произошло. Амир у них один из лучших студентов, он, если вдруг четверку получал, не успокаивался, пока не пересдаст на «отлично». И в школе он лучший был ученик — окончил ее на золотую медаль. Как такое с ним могло случиться? Ведь он и из дома-то редко выходил — все время учеба, учеба.

- А как сейчас ваш племянник?

- Ему провели сложнейшую операцию. Она длилась 7 часов. У Амира, грубо говоря, произошел инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг. Внутри огромная гематома. Врачи сделали, что могли, теперь остается только ждать и верить. Мама и папа буквально не отходят от его кровати . Вчера он открыл глаза, но тут же опять они закрылись. В сознание он так и не приходил. С нами на связь вышло много людей. Обещала помощь и содействие депутат Юмашева. Один известный адвокат взялся бесплатно помогать. Спасибо всем неравнодушным и главное Ирине Бахотской. Мы благодарим бога, что она и ее муж оказались в тот момент рядом и помогли Амирчику.

Амир учился в медуниверситете на втором курсе и работал в хосписе Нюты Федермессер. Вот что она написала на своей странице в ФБ:

"Мама всегда говорила, что в хосписе главное - это персонал. Не здание, не ремонт, не оборудование, и даже не обезболивание - а медсестры.

Себя мама называла нянечкой и мечтала, чтобы медсестры могли бы хосписами управлять...

А Акунин как-то приехал в Тульский хоспис и сказал, что лучшие на свете люди работают в хосписах... Это правда. И лучших - всегда не много.

Мама научила меня беречь персонал.

Сама она всегда знала, кто болеет, кто женится, кто разводится, замечала у девчонок то загар, то маникюр, радовалась, что они могут позволить себе съездить в отпуск в Турцию...

А я вот тут сидела на питерской конференции «роль медицинской сестры в паллиативной помощи» и получила смс: Нюта, у нас беда, медбрата нашего избили, он в первой градской...

Да, в центре города, около Парка Горького, на мосту. Избили нашего сотрудника, медбрата Амира. Есть свидетели, много, но как их найти? А найти надо, чтобы дело не замылили, чтобы фашисты в тюрьме сидели, а не по паркам гуляли...

Знаете, я очень НЕ хочу, чтобы этот мальчишка оказался у нас пациентом, а не сотрудником. Очень не хочу. И еще верю в то, что все люди вместе - это сила. Пожалуйста, помогите найти и изолировать от общества эту шайку.

АМИР ПОЧУВСТВУЕТ - и пойдет на поправку..."

КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦКПиО

Желаем Амиру скорейшего выздоровления

- Правоохранительные органы работают с представителями компании «Гормост», в ведении которой находится Андреевский мост, но руководство парка, конечно, в курсе случившегося. Мы знаем, что записи с видеокамер «Гормост» уже передал полиции. Как только стало известно об инциденте, мы связались со свидетелями, врачами Первой Градской больницы и постарались помочь родственникам Амира. Надеемся, что виновные будут найдены в ближайшее время, и желаем Амиру скорейшего выздоровления.