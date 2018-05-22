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В Сочи для подготовки к ЧМ-2018 на десять дней отключили телевидение

15:08 22.05.2018
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В Сочи с 21 по 31 мая отключили трансляцию телеканалов и радиостанций с 9:00 до 18:00 по будним дням, сообщает «Интерфакс». В выходные дни ограничение будет снято.

Трансляцию, пояснил начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов, пришлось отключать для монтажа светового оформления телебашни в рамках подготовки к ЧМ-2018.

По всей высоте вышки (180 метров), рассказал Лукьянов, планируется установить светодиодные гирлянды, которые «смогут передавать любые образы».

«Если будет разрешение, то будем транслировать и матчи», — сказал он.

Официальное открытие вышки с гирляндами состоится 13 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сочи — один из городов, где пройдут матчи. ЧМ-2018 также принимают: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

Темы: Сочи, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 18:32
Гость: Анна

Сочинцы прокляли уже мундиаль.НЕ завидую сочинцам.
22.05.2018, 16:47
Гость: NET

Украинцам удалось провести ЕВРО 2012 на высоком уровне, без эксцессов, без такого вот истеризма. У нас в Донецке была потрясающая атмосфера праздника, дружелюбия, взаимного уважения. Даже мысли не было кого-то или чего-то опасаться. Зато теперь...Знаю некоторых людей, которые с 2014 года не были в родном городе и вот приехали. Полный шок от увиденного.
22.05.2018, 16:29
Гость: ВВВ

Конечно. Лучший сочинский пляж почти смыло, так хоть телебашня будет глаз радовать.
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