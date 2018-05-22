В российских школах введут программу «Права человека»

13:54

В Совете Федерации предложили ввести в школах внеурочную образовательную программу «Права человека», пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по законодательству и государственному строительству Людмилу Бокову.

По ее словам в Совете Федерации поддерживают разработку соответствующей учебной программы в качестве факультатива. Сейчас данная программа проходит проверку экспертов.

«Мы будем стремиться, чтобы с начала нового учебного года данная программа начала свою реализацию», - прокомментировала Бокова.

Кроме того, в рамках летней школы СФ планирует провести обучение педагогов по вопросам прав человека и в частности — прав детей. Более 300 тысяч учителей пройдут соответствующее обучение и примут участие в проведении единого урока «Права человека» в России.

В 2017 году уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой включить дисциплину «Права человека» в государственную программу высшего образования. Эта инициатива была поддержана Минобрнауки РФ.