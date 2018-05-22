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В российских школах введут программу «Права человека»

13:54 22.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Совете Федерации предложили ввести в школах внеурочную образовательную программу «Права человека», пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по законодательству и государственному строительству Людмилу Бокову.

По ее словам в Совете Федерации поддерживают разработку соответствующей учебной программы в качестве факультатива. Сейчас данная программа проходит проверку экспертов.

«Мы будем стремиться, чтобы с начала нового учебного года данная программа начала свою реализацию», - прокомментировала Бокова.

Кроме того, в рамках летней школы СФ планирует провести обучение педагогов по вопросам прав человека и в частности — прав детей. Более 300 тысяч учителей пройдут соответствующее обучение и примут участие в проведении единого урока «Права человека» в России.

В 2017 году уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой включить дисциплину «Права человека» в государственную программу высшего образования. Эта инициатива была поддержана Минобрнауки РФ. 

Темы: Борьба за права человека в России, Школьное образование в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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22.05.2018, 18:13
Гость: Кот Мурр

В российских школах введут программу «Права человека»(С)
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Теперича,балашихенец может прочитать полицаям лекцию о своих правах,перед тем как они засунут ему шампанское в туза!
22.05.2018, 18:11
Гость: прогноз на будущее

Права ребенка на половую самоидентификацию,гендерное равенство и прочие прелести западного мира.
22.05.2018, 17:58
Гость: Кот Мурр

В российских школах введут программу «Права человека»(С)
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Математику,алгебру,русский язык,физику сокращают.Логику,черчение,астрономию убрали совсем.А всякую ерунду вводят и вводят.Результат - знаний и навыков у выпускников всё меньше и меньше.МАРАЗМ И ДЕГРАДАЦИЯ КРЕПЧАЕТ!
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