Путин рассказал о своем участии в событиях августа 1991 года

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Президент Владимир Путин рассказал о том, как выступил на стороне возглавлявшего тогда РСФСР Бориса Ельцина в ходе августовского путча 1991 года. Фрагменты его интервью с Ксенией Собчак появились в фильме «Дело Собчака» — об ее отце, первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке.

Картина официально выйдет в прокат в России 12 июня 2018 года, до этого, 15 мая, картину представили на закрытом показе в Каннах.

По словам Путина, который тогда был председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда, во время путча ему пришлось выбирать между поддержкой президента Бориса Ельцина и Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков. О том, что Путин был офицером КГБ, он не раз говорил в интервью.

«С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее, — пояснил президент. — А с другой стороны — попытка вот этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял; я не мог быть там и там одновременно». В ходе путча Путин заявил Собчаку, что «для себя выбор уже сделал» и решил остаться с ним, а не «метаться туда-сюда», пишет РБК.

«Я должен чувствовать себя, во-первых, уверенно, — рассказал Путин. — И поэтому в данной ситуации самое правильное для меня — написать рапорт и уйти в отставку, на что он мне сказал: «Хорошо, так и сделайте. Я позвоню Крючкову». Путина, по его словам, удивила реакция Собчака, так как он был уверен, что председатель КГБ «пошлет [Собчака] подальше». Но мэр Петербурга действительно позвонил Крючкову, и рапорт Путина был подписан, сообщил он в интервью.

В интервью Андрею Колесникову и Наталье Геворкян для книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» президент уже называл события августа 1991 года путчем. «Я точно знал, что по приказу путчистов никуда не пойду и на их стороне никогда не буду», — говорил Путин.