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ВТБ объявил о прекращении сотрудничества с фирмами Дерипаски из-за санкций

16:22 23.05.2018
Банк ВТБ © KM.RU, Алексей Белкин
Банк ВТБ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк ВТБ прекратил сотрудничество с компаниями Олега Дерипаски, попавшего в американский санкционный список, и не выдает им новые кредиты. Об этом сообщил в интервью американской CNBC глава ВТБ Андрей Костин.

«Разумеется, мы не даем ему [Дерипаске] никаких новых денег, у нас нет никаких операций с ним», — сказал Костин, который сам находится в санкционном списке.

Глава ВТБ добавил, что банк ждет дальнейших решений Минфина США в отношении связанных с Дерипаской структур. «Мы его большой кредитор, — сказал Костин. — Мы должны получить свои деньги».

Комментируя российско-американские отношения в целом, Костин отметил, что «впервые с Карибского кризиса» люди в России, и, возможно в Америке, чувствуют возросшую опасность Третьей Мировой войны».

«Мир стал гораздо более опасным местом для жизни», — сказал глава ВТБ, добавив, что это «тревожит его больше чем санкции».

Олег Дерипаска был включен Минфином США в расширенный санкционный список в начале апреля. Тогда же ограничительные меры были введены в отношении ряда российский чиновников и бизнесменов, включая Андрея Костина.

Из-за санкций акции связанных с Дерипаской компаний «Русал» и En+ резко подешевели. Позже Минфин США разъяснил, что санкции не будут действовать в отношении компаний, если Дерипаска будет контролировать в них менее 50%. Дерипаска согласился. В мае Минфин США объявил, что на тех же условиях готов снять санкции и с группы ГАЗ, связанной с Дерипаской.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Экономические санкции и эмбарго, ВТБ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.05.2018, 17:49
Гость: уэльбек

А для кого ж тогда закон об отвественности за исполнение амерсанкций приняли? Для самозанятых? Или бюджетников?
23.05.2018, 17:31
Гость: ГНОМ

Вот и первый "клиент" для нового закона о выполнении санкций.Или как и в случае с Грефом- "своих не сдают"?
23.05.2018, 17:14
Гость: Илья

А им впаяют уголовку за "соблюдение санкций"? Риторический вопрос.
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