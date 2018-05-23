Чтоб чужие боялись: к чему приведет наш ответ на санкции

В Госдуме предложили приравнять призыв к введению санкций к госизмене

Совет Госдумы обсудил с представителями делового сообщества законопроект о введении ответственности за соблюдение западных санкций на территории РФ. Депутатов уговаривали заменить уголовную ответственность, предусмотренную документом, на административную. Бизнес-сообщество говорит, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к массовому закрытию предприятий с участием иностранного капитала и росту цен. Ранее Госдума приняла в третьем чтении еще один ограничительный закон — о введении контрсанкций.

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Совет Госдумы по законотворчеству в среду обсудил с представителями делового сообщества законопроект об ответственности за исполнение санкций США на территории РФ. На заседании глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил альтернативный вариант документа.

По мнению Шохина, уголовную ответственность за исполнение санкций следует убрать и заменить на административную. Более того, согласно проекту документа от РСПП, административная ответственность не должна наступать в случае, если неисполнение санкций ведет к ущербу для России или лиц, их соблюдающих.

Шохин аргументировал такие предложения тем, что введение вторичных санкций против организаций, отказывающихся их соблюдать, может привести к потерям для еще большего количества граждан. Отметим, что, в соответствии с нынешним текстом законопроекта, за исполнение западных санкций можно получить до четырех лет лишения свободы.

В УК же РСПП предлагает ввести состав преступления за пособничество введению санкций.

Обсуждались и более радикальные идеи. Так, первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал о предложении перевести подстрекательство к введению санкций против России в состав госизмены.

«Есть точка зрения, что этот состав (подстрекательство к введению санкций против России) надо перевести в госизмену, там более серьезные санкции. Но это пока только одна идея, которая прозвучала», — отметил Исаев по итогам заседания.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет проведет консультации с правительством, а затем вновь обсудит законопроект с деловым сообществом. После этого обновленная редакция документа будет рассмотрена фракциями нижней палаты парламента на втором чтении.

В тюрьму за потворство

Россию ждет масса проблем, если будет принят закон о введении ответственности за соблюдение западных санкций на территории РФ, утверждают представители бизнеса. Документ уже был принят Госдумой в первом чтении, второе чтение из-за массовой негативной реакции со стороны предпринимательского сообщества было отложено.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что не видит «ничего не обычного» в том, чтобы такой закон появился в России, по аналогии с подобными законами в ЕС.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что «весьма обеспокоены усилением экономического давления на торговлю из-за появления новых санкционных мер, формулируемых теперь уже внутри страны».

«Положения указанных законопроектов способны привести к ухудшению условий работы компаний в потребительском секторе России, в том числе в сфере оптовой и розничной торговли, к ограничению развития национальных производителей потребительских товаров. Особенно критичными такие ограничения могут стать для российских предприятий, экспортирующих свою продукцию», — говорится в комментарии АКОРТ для «Газеты.Ru».

Законопроект может негативно отразиться на розничных ценах по причине роста издержек торговли на усиление мер самостоятельного контроля, проверки внутри компаний и управление рисками штрафных санкций, считают в ассоциации.

Директор по связям с общественностью Антон Гуськов Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) рассказал, что ассоциация недавно обратилась к Вячеславу Володину с просьбой не принимать законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций в текущей версии. Инициатива очень сильно навредит рынку электроники, многие международные компании вынуждены были бы закрыть в России свои представительства, поскольку не смогли бы соответствовать нормам российского законодательства.

«Никто не захочет нести уголовную ответственность. Не скажу за все компании, однако к нам поступало много обращений из разных российских компаний с международными инвесторами о серьезном беспокойстве в связи с принятием этого законопроекта. Таким образом, его принятие в текущем виде приведет к сложностям для потребителей», — полагает он.

Представители зарубежных торговых палат в России также против нововведения. В Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП) считают действия российских парламентариев неверным шагом, который неизбежно приведет к снижению инвестиций иностранного, в частности, немецкого бизнеса в российскую экономику и поставит под угрозу успехи, достигнутые в области улучшения инвестиционного климата за последние годы.

«Думаю, что законопроект о внесении поправок в уголовное законодательство, предусматривающих наказание за соблюдение в России санкций западных стран, был составлен и потом еще прошел первое чтение в Госдуме слишком поспешно и на больших эмоциях. Никто не проанализировал возможные последствия таких поправок, а ведь они сделают невозможной для компаний из Европы и США дальнейшую работу в России», — сказал «Газете.Ru» президент Американской Торговой Палаты в России Алексей Родзянко.

Компании обязаны соблюдать законы и правила своих стран, поэтому если новые поправки в уголовное законодательство все же будут приняты, иностранные компании — из Европы, США и других стран — будут поставлены перед выбором между работой в России и работой в своих странах. Скорее всего, они будут вынуждены закрыть свои офисы и предприятия и покинуть Россию, говорит он.

«Будут потеряны сотни тысяч квалифицированных рабочих мест, пострадают российская экономика и финансовая система. Вряд ли кто-либо рассчитывал на такой результат, когда предлагал новые поправки, но он, увы, неизбежен, если они будут приняты. Для всех будет лучше избежать принятия этих поправок», — добавляет Родзянко.

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций ставит инвесторов в патовую ситуацию, сказал президент французской компании SchneiderElectric по России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. «Что бизнесмен ни сделал бы, он нарушит закон и окажется за решеткой: или в США, или где-нибудь в Сибири на три года», — говорит он. По его мнению, хорошо, что рассмотрение этого законопроекта было отложено. Это сигнал, что власти все же готовы прислушаться к инвесторам.

Наш ответ Америке

Ранее бизнес-сообществу удалось добиться изменения закона о контрсанкциях. Первая версия законопроекта содержала возможность запрета на поставку в Россию лекарств и сырья для фармпроизводств, редкоземельных металлов (например, титана), авиатехники. Ко второму чтению 17 мая в документе осталось только шесть «опций», которые не содержат упоминания отдельных отраслей или секторов.

Но такой рамочный характер закона означает, что ограничительные меры могут вводиться в отношении неограниченного перечня товаров и сырь. Исключение сделано только для жизненно необходимых товаров и продукции, аналоги которой не производятся в России. Россияне могут также ввозить «санкционные» товары для личного пользования.

Третье чтение не внесло существенных изменений в документ и прошло 22 мая. Всего в отношении недружественных стран и организаций президент и правительство могут применять шесть мер воздействия. Они подразумевают прекращение или приостановку международного сотрудничества РФ и российских юрлиц с недружественными странами и их резидентами, а также запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья из этих стран.

Конкретный перечень запретов и ограничений будет определять правительство. Кроме того, «недругам» закроют доступ к приватизации российских активов и к госзаказу.

«Принятие законопроекта — политический жест, но без реализации он ничего не стоит», — рассуждает руководитель уголовной практики юридической компании BMS LawFirm Тимур Хутов.

Рамочный характер законопроекта, отсутствие в нем отраслевых ссылок не позволяют компаниям, которые могут попасть под контрсанкции, предметно комментировать его, отметил в беседе с «Газетой.Ru» представитель одной из крупных западных корпораций.

В Boeing и Microsoft от комментариев отказались. В McDonald's и Coca-Cola на запрос не ответили. Не стали общаться по санкционной тематике и в европейских компаниях Siemens и Airbus, в финской энергетической компании Fortum (в ее структуру входит восемь электростанций в РФ) ответили, что«у нас нет тем, связанных с санкциями».

Такие законопроекты, в случае их принятия, окажут негативный эффект на бизнес-климат в России. Подобные инициативы отпугивают новых инвесторов и заставляют крепко задуматься старых, считает Йохан Вандерплаетсе.

Он отметил, что новая версия законопроекта о контрсанкциях выглядит более реалистичной. Но и в этой редакции закон оставляет слишком широкое окно возможностей для президента в принятии мер против «недружественных стран и организаций».

«Я могу понять, почему так произошло. Санкции — это чистая политика, и российские власти вынуждены реагировать. Но если посмотреть на первую версию законопроекта о контрсанкциях, то станет понятным, что первая реакция российских чиновников была слишком эмоциональной. Мы живем в глобальном мире, и нельзя просто взять и прикрыть сделки, разорвать деловые отношения, которым уже много лет», — считает Вандерплаетсе.

Стоит подчеркнуть, что Россия уже ввела в отношении западных продуктов питания в 2014 году контрсанкции, известные как «продовольственное эмбарго». Кроме того, в ноябре 2015 года правительство обязало госструктуры закупать отечественное программное обеспечение.

Как подсчитал аналитический центр Национального союза производителей молока (Союзмолоко), объем импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США в РФ является незначительным в сравнении с суммарным объемом импорта товаров данной категории.

По итогам 2017 года, по данным ФТС РФ, доля США в общем объеме импорта в стоимостном выражении по указанным товарным категориям составляла 1.6%.Доля США в импорте сельскохозяйственной техники несколько выше: в том же году она составляла около 5%. Доля США в импорте удобрений — всего 0.2%.

Тем не менее, детальный анализ отдельных товарных групп показывает, что доля США в российском импорте отдельных значимых для сельского хозяйства товаров является значительной и превышает 10%. Так, наиболее критичной ситуация может сложиться в сегменте поставки семенного материала в животноводстве, где 51,6% составляют поставки из США.

«Я не думаю, что для США потеря российского рынка будет что-то значить. Наше сельское хозяйство и так развивается динамично, но американцы продают свой семенной материал и сельхозтехнику по всему миру и найдут нам замену. Для нас новый законопроект будет чувствительным для ряда отраслей сельского хозяйства, так как на поиск новых партнеров уйдет время, могут быть финансовые потери, что не добавит нам конкурентоспособности», - сказал Артем Белов, исполнительный директор Союзмолоко.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Газете.Ru» заявили, что негативно оценивают новые ограничительные инициативы.

В то же время «очень многое уже запрещено». «А те товары, которые на сегодняшний день легально поставляются из недружественных стран, имеют с одной стороны сравнительно малые доли рынка, а с другой — часто не имеют равноценной замены у других зарубежных или отечественных производителей», — отметили в АКОРТ.

Директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз не видит проблем с запретом на ввоз американского алкоголя. «Пострадает средний класс с зарплатами от 50-70 тыс. руб. в месяц и состоятельные люди, которые могут себе позволить употреблять американские виски и вино, которое не дешево в России, от $10 за бутылку», — говорит Дробиз.

В целом товарооборот между Россией и США в 2017 году увеличился на 15,8% до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Минэкономразвития. Российский экспорт увеличился на 14,7% и составил $10,6 млрд, импорт увеличился на 16,8% и составил $12,5 млрд.

В 2017 году США занимали шестое место среди внешнеторговых партнеров России, а также 10-е место по объемам экспорта и третье место по объемам импорта.

Возвращаясь к законопроекту об ответственности за соблюдение западных санкций, стоит отметить, что бизнес-сообщество все же рассчитывает на здравый смысл российский чиновников и депутатов.

«Уверен, на Петербургском экономическом форуме многие компании выразят свою озабоченность по этому поводу. Мы надеемся, что здравый смысл все же победит», — резюмирует Йохан Вандерплаетсе.

Авторы - Петр Орехин, Евгения Петрова, Наталия Еремина, Екатерина Каткова, Юлия Калачихина