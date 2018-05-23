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Из Sberbank CIB уволили соавтора отчетов с критикой «Газпрома» и «Роснефти»

09:00 23.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Компания Sberbank CIB уволила аналитика Александра Фэка, который был одним из авторов отчетов с критикой руководства «Газпрома» и «Роснефти». Об этом сообщает РБК.

Увольнение связано с недавним отчетом о российских нефтегазовых компаниях, который был подписан Фэком и Анной Котельниковой. В нем утверждалось, что основную выгоду от строительства газопроводов в Китай получают не акционеры «Газпрома», а компании-подрядчики, в том числе принадлежащие Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко (друзьям президента Владимира Путина).

Руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев в комментарии для РБК назвал отчет «непрофессиональным» и нарушающим «не только внутренние нормативные документы», но и этические нормы.

О возможном увольнении Фэка утром 22 мая написал телеграм-канал Fun&Profit.

«Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтвержденных данных и информации из открытых источников. Таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB. В нашей компании существуют жесткие процедуры комплаенса, и каждый сотрудник обязан соблюдать их», — заявил Игорь Буланцев на вопрос РБК о причинах увольнения Фэка.

Александр Фэк был одним из авторов доклада о российском нефтегазовом секторе, разосланного клиентам Sberbank CIB в октябре-ноябре 2017 года. Первоначально в документе были критические замечания в адрес «Роснефти» и лично главы компании Игоря Сечина, но затем Sberbank CIB аннулировал отчет и разослал клиентам отредактированную версию.

Темы: Газпром, ОАО «НК «Роснефть», Сбербанк
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Комментарии читателей
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23.05.2018, 12:01
Гость: Фэйк,

он и есть фэйк. Пусть где-нибудь в другом месте фэйкает. В мелкой британии, например, в штатах, "аналитик". Там.
23.05.2018, 11:01
Гость: Макар

Верно! И ваще Фэков не патриот он, не. И лотку раскачивает.
23.05.2018, 10:55
Гость: марина

Какое необычное решение сбербанка! Видимо, Фэк перешёл все допустимые границы. За что и получил поделом.
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