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Международная следственная группа обвинила Россию в катастрофе MH17

12:58 24.05.2018
Фото с сайта nnm.me
Фото с сайта nnm.me
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» под Донецком, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Об этом пишет The Daily Telegraph.

«53-я бригада входит в состав Вооруженных сил России», — сказал на пресс-конференции глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.

В докладе о предварительных результатах расследования катастрофы малайзийского «Боинга», который был ранее представлен международной следственной группой, говорилось, что «Бук» прибыл из России и вернулся в Россию после крушения лайнера. При этом участники официального расследования не уточняли, какой военной части принадлежал зенитный комплекс.

Он не назвал имен российских военных, которые входили в экипаж «Бука», сбившего малайзийский лайнер.

53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил России упоминалась в материалах исследовательской группы Bellingcat. Ее участники первыми заявили, что «Бук» принадлежал именно этой военной части.

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 23:38
Гость: ну и конечно

Пользоваться достижениями Запада и просить построить Северный поток,иначе жить-то за что.Мне кажется-вот она нац.идея
24.05.2018, 23:36
Гость: дураков уже нет

Организовывать новые ,,республики'' особенно в Донбассе
24.05.2018, 22:44
Гость: Vlad

Голландцы именно, что расследовали тяп-ляп. Когда одни «доказательства», несмотря на фейковую природу, учитываем, а другие игнорируем.
Заказнячок получается, господа хорошие. А это уже преступление вырисовывается, за которое придется ответить.
Ну голландцы и дебилы, своими руками себе дело сшили.
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