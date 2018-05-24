Международная следственная группа обвинила Россию в катастрофе MH17

12:58

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» под Донецком, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Об этом пишет The Daily Telegraph.

«53-я бригада входит в состав Вооруженных сил России», — сказал на пресс-конференции глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.

В докладе о предварительных результатах расследования катастрофы малайзийского «Боинга», который был ранее представлен международной следственной группой, говорилось, что «Бук» прибыл из России и вернулся в Россию после крушения лайнера. При этом участники официального расследования не уточняли, какой военной части принадлежал зенитный комплекс.

Он не назвал имен российских военных, которые входили в экипаж «Бука», сбившего малайзийский лайнер.

53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил России упоминалась в материалах исследовательской группы Bellingcat. Ее участники первыми заявили, что «Бук» принадлежал именно этой военной части.