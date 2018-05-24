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Топ-менеджеры «Русала» подали в отставку‍

07:11 24.05.2018
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Генеральный директор "Русала" Александра Бурико ушла в отставку.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление компании, свои должности так же покинлули топ-менеджеры Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Это решение вступает в силу 28 июня.

Отмечается, они "не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров компании, которое состоится 28 июня или примерно в это время".

Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции в отношении России, внеся в так называемый черный список (SDN-лист) несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании. В частности, под ограничения попали Олег Дерипаска и контролируемые им "Русал", "Базовый элемент", En+ Group и "Группа ГАЗ".

Включение в список влечет заморозку активов в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями, в том числе операции с долговыми и долевыми инструментами. После объявления об этом решении началось обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе тех, которые не были затронуты последним ужесточением режима санкций.

В частности, "Русал" за первый месяц потерял около 96 миллиардов рублей капитализации. Ряд торговых партнеров компании объявили о пересмотре контрактов, в частности австрало-британская Rio Tinto, швейцарский сырьевой трейдер Glencore, Norsk Hydro.

Позже Минфин США перенес с 5 июня на 23 октября дату окончания периода, в течение которого американские граждане и компании обязаны закончить все контракты и прекратить с "Русалом" взаимодействие. Также ведомство заявило, что Вашингтон может снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией.
Сообщалось, что Дерипаска начал переговоры с партнерами по "Русалу" о расторжении акционерного соглашения.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Русал
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 11:10
Гость: Константин

Опередили!
24.05.2018, 10:46
Гость: Гоша

Россия ведет себя как колония США, а Путин как гауляйтер этой колонии. За державу очень обидно, но переизбрать российскую власть законным конституционным путем, как показали последние выборы в РФ абсолютно не возможно - наглейшая фальсификация однако. Полностью вилы какие-то?
24.05.2018, 09:45
Гость: Контрразведчик

Поддерживаю. Добавлю, алюминиевых конкурентов устраняют.
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