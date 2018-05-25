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Минобороны: российские «Буки» никогда не пересекали границу Украины

08:55 25.05.2018
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Министерство обороны России отказалось признать выводы международной следственной группы, которая заявила, что малайзийский «Боинг» был сбит в Донецкой области ракетой из зенитного комплекса «Бук» российских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости

Минобороны утверждает, что российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу Украины.

Министерство также заявило, что Россия передала следствию доказательства причастности Украины к катастрофе «Боинга». По версии российских военных, самолет сбили из украинского «Бука». 

Международная следственная группа на пресс-конференции 24 мая заявила, что малайзийский «Боинг» сбили ракетой из «Бука», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО вооруженных сил России. Имен военнослужащих, которые входили в экипаж ракетного комплекса, следственная группа пока не назвала.

Следственный комитет России неоднократно заявлял, что малайзийский «Боинг» сбили ракетой с украинского боевого самолета. Почему СК и Минобороны выдвигают разные версии, представители ведомств не объясняют.

Жертвами катастрофы «Боинга», выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года, стали 298 человек.

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 16:39
Гость: Ян

100%. А вообще ребята вы о чем? Неужели вы такие наивные и думаете что СШП не знает кто уничтожил Боинг и с чьей подачи? Сотни, если не больше спутников следят в режиме онлайн, за зоной АТО. Там муха не пролетит незамеченной, не то что ракета Бука.
25.05.2018, 15:26
Гость: Бастион

Идиотские вопросы всегда точно характеризуют автора вопроса.
25.05.2018, 15:25
Гость: Остальные трусы.

В России все трусливые болтуны. Один только Лавров сказал прямо и открыто. Дело Скрипаля и сбитый Боинг дело рук России.
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