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НАТО и ЕС призвали Россию признать свою ответственность за сбитый «Боинг»

16:17 25.05.2018
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

НАТО и Евросоюз призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу рейса MH17. С соответствующими заявлениями выступили внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини и генсек альянса Йенс Столтенберг.

В обоих заявлениях содержится также призыв к Москве полноценно сотрудничать с международной следственной группой, продолжающей расследование крушения «Боинга».

В докладе, опубликованном международной следственной группой 24 мая, говорится, что «Бук», из которого сбили лайнер, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

Согласно расследованию группы Bellingcat, представленному 25 мая, «Орион», фигурирующий в материалах международного расследования как координатор переброски «Бука» — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников.

Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за сбитый MH17 на Россию. Они подчеркнули, что могут обратиться в международный суд.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании».

Глава МИД России Сергей Лавров увидел связь между расследованием крушения MH17 и делом об отравлении Сергея Скрипаля, заявив, что в обоих случаях следствие не представило доказательств причастности России.

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 23:24
Гость: Васильева

Российский суд самый гуманный в мире!Правда Сердюков?
25.05.2018, 23:13
Гость: Титус - бандеровской шизе

Нет никакого снежного кома. Это всё одна контора - ЕС и комиссия, а НАТО здесь вообще не причём. Кто они такие в этой истории? Пускай натовцы лучше вспомнят, что недавно было показано на вступлении президента в должность и потребуют у североамериканцев их спутниковые снимки того места, сделанные в то время.
25.05.2018, 22:49
Гость: Djyzq gjnbit

Украина является заинтересованной стороной и не может участвовать в процессе. Если суд примет все данные украинской стороны и отметет без рассмотрения все данные российской стороны, Россия будет рассматривать этот суд как нелегитимный и политически ангажированный. Суд, который запрещает обвиняемому защищаться и приводить свои доказательства невиновности - не суд.
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