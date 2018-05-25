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В Москве создадут новый вид общественного транспорта

12:38 25.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве может появиться новый вид общественного транспорта. Как пишет «Интерфакс», через три года в столице планируется запустить современную канатную дорогу.

Планируется, что данная трасса будет размещена между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Проект предполагается реализовать на принципах государственно-частного партнерства.

Объем инвестиций в строительство этого проекта порядка 4 млрд рублей. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет. При этом финансовое участие города ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации не предусмотрено.

При строительстве планируется использовать технологии, которые применяются при создании канатных дорог в Альпах.

Предполагается, что канатная дорога соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем, что сократит время поездки с 45 минут до 7. Прогнозируемый пассажиропоток составит до 19 тысяч человек в сутки.

Данный вид транспорта будет интегрирован в единую транспортную сеть и оплатить проезд будет возможно картой «Тройка». В случае успешной реализации проекта, инвесторы рассматривают возможность локализации производства компонентов канатных транспортных систем в Москве.

Темы: Москва, Общественный транспорт в России
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 21:47
Гость: Лифтер

Протяженная канатная дорога предусматривает промежуточные мачты через каждые 200 -500 м иначе тросы сильно провиснут вместе с люлькой. В горах как Альпы канатка может проходить между двумя вершинами, или служит для подъёма туристов и лыжников на вершины гор и спуска обратно. А над водой придётся делать искусственные острова для опор, а если сорвется люлька то все пассажиры уйдут под воду. Две подобные канатные дороги работает в г Алма-Ате и служат для поездок в ресторан на горе, а вторая от катка Медео до горнолыжной базы Чимбулак и обе проложены не над водой. Вагончики не большие берут только до 10 человек, перегруз не допустим может сорваться и нужно долго ждать 10-15 мин когда вагончик вернется их только два и они идут одновременно в противоположные стороны, также нельзя использовать при сильном ветре, часто не работает "на профилактике" поэтому иногда на автобусе быстрее и дешевле. Также канатный транспорт не безопасный в наших реалиях было несколько аварий, обрыв троса и падения люльки с людьми в пропасть или зависали на долго на большой высоте. Возможно австрийские технологии более надежны. Хотя в Грузии уже была авария с лыжным подъемником когда туристы покатились вниз с большой скоростью когда отрубился свет. В Австрии свет не проседает и не пропадает никогда, поэтому оборудование на такое не рассчитано, там такое народу неизвестно. Русские там по привычке покупают свечи и фонари но не разу не понадобилось.
25.05.2018, 20:50
Гость: Сергей Ярославль

Некоторое время тому назад я написал письмо в мэрию Москвы с предложением восстановить некогда имевшуюся переправу речным трамвайчиком через Химкинское водохранилище на линии «Речной вокзал – пристань Захарково (район Тушино)». Конечно, такой транспорт сезонный, но всё равно было очень неплохо. Из столичной мэрии мне пришёл ответ с благодарностью за предложение, и ещё добавили, что моё предложение будет учтено в том или ином виде при планировании дальнейшего развития столичного общественного транспорта. Ну что ж, канатка – это ещё лучше, круглогодичный вид транспорта.
25.05.2018, 16:58
Гость: Бтр

Да не волнуйтесь вы так,засадят под канатной дорогой все кустами и деревьями и будут стричь ежедневно, чтоб ветки не мешали.
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