В Москве создадут новый вид общественного транспорта

12:38

В Москве может появиться новый вид общественного транспорта. Как пишет «Интерфакс», через три года в столице планируется запустить современную канатную дорогу.

Планируется, что данная трасса будет размещена между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Проект предполагается реализовать на принципах государственно-частного партнерства.

Объем инвестиций в строительство этого проекта порядка 4 млрд рублей. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет. При этом финансовое участие города ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации не предусмотрено.

При строительстве планируется использовать технологии, которые применяются при создании канатных дорог в Альпах.

Предполагается, что канатная дорога соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем, что сократит время поездки с 45 минут до 7. Прогнозируемый пассажиропоток составит до 19 тысяч человек в сутки.

Данный вид транспорта будет интегрирован в единую транспортную сеть и оплатить проезд будет возможно картой «Тройка». В случае успешной реализации проекта, инвесторы рассматривают возможность локализации производства компонентов канатных транспортных систем в Москве.