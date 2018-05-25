Крымский мост помогали строить Запад и компании Петра Порошенко

15:48

В потоке новостей об открытии Крымского моста мало кто обратил внимание на сообщение комичной украинской «прокуратуры АР Крым»

Сотрудники которой, не имеющие по понятным причинам конкретной работы, просто вынуждены ради сохранения синекуры придумывать себе занятия

Крымский мост. Стоп-кадр с трансляции ТАСС

Пресс-секретарь упомянутого экзыльного, подобно существовавшим десятки лет на Западе «министерствам» петлюровской УНР, ведомства Татьяна Тихончик заявила, что неимоверными усилиями сказочной прокуратуры «установлен основной исполнитель работ, проектирования и строительства моста, подрядчик и субподрядчик».

Промолчим о том, что ничего специально устанавливать «крымским» прокурорам из Херсона необходимости не было (можно представить, сколько было списано бюджетных средств на «проведение оперативных мероприятий»!).

Вся информация об основном исполнителе, подрядчиках и субподрядчиках находится в открытом доступе на официальных сайтах. В конце концов, бедолагам надо как-то показывать напряженность своей работы и высокий профессионализм в борьбе против сепаратизма.

Интересна дальнейшая конкретизация относительно установленных иностранных злоумышленников. Как сообщила пани Тихончик: «…на сегодняшний день проверяется ряд европейских компаний. Это небольшое количество, до 10 компаний, на предмет поставки ими оборудования для незаконного строительства моста на временно оккупированную территорию Крыма. Уже известна информация из СМИ о помощи нидерландской компании».

Сильно поскромничала прокурорский представитель… И зарубежных компаний, участвовавших в постройке моста, намного больше десяти, и они отнюдь не только европейские. Также скромно обходится вопрос, что всё это совсем не однодневные фирмочки-прокладки и не посреднические фирмы, во всех странах традиционно использующиеся для обхода санкций.

В строительстве совершенно открыто участвовали в основном крупные всемирно известные концерны, совсем не склонные к рискованным операциям. Концерны, никогда бы не работавшие без официального разрешения своих правительств…

Скажем, конструкторскую документацию на общую технологию фундамента разработала не европейская компания, а гигантский американский нефтяной концерн Exxon Mobil, теснейшим образом связанный с действующей американской администрацией и давно имеющий серьезное, а иногда и решающее влияние на определение внешнеполитического курса США. Его рыночная капитализация составляет около 500 миллиардов долларов. Даже как-то неудобно подсчитывать, сколько это в сумме годовых бюджетов Украины.

Совершенно очевидно, что участие Exxon Mobil в постройке моста априори санкционировано трамповской администрацией, где вполне могут повторить, слегка изменив, известные слова президента корпорации General Motors Чарльза Вильсона: «Что хорошо для нашей страны, хорошо и для General Motors, и наоборот».

Причем Exxon Mobil – не единственная фирма из США, участвовавшая в строительстве моста: эпоксидные антикоррозийные покрытия для свай фундамента проданы американской корпорацией 3M.

А упомянутая прокурорским спикером «нидерландская компания» – это, вероятно, крупная фирма Allnamics, занимавшаяся мониторингом усадки моста, о чем писали в голландских масс-медиа. Опять же вполне очевидно, что она действовала полностью с ведома своего правительства. Как и другие голландские компании – Dematec Equipment, Biljard Hydrauliek, AkzoNobel и Mammoet, – поставившие гидравлические молоты для забивания свай, антикоррозийное свайное покрытие и домкраты для поднятия арок.

Перечислим только наиболее известные концерны, которым потешно грозят пальчиком из Херсона.

- Крупнейшая японская машиностроительная компания Komatsu Limited поставила тяжелые экскаваторы и краны.

- Модульный бетонный завод для моста, материалы для изготовления антисейсмических шаровых опор и специальный особо стойкий, так называемый «портландцемент», – германские концерны Stetter, Maurer AG и Heidelberg Cement.

- Системы зачистки ржавчины до нанесения антикоррозийных покрытий – итальянская компания Bvgranigliatrici.

- Британские компании Elcometer и Exova занимались комплексным контролем качества нанесения лакокрасочного и антикоррозийного покрытия.

- Часть гидравлических молотов для забивания свай моста обеспечила финская компания Junttan.

Список зарубежных фирм можно продолжать и далее. Так, фирма TEG продала устройства для погружения свай, концерн HAMM – технику для нанесения дорожного полотна, концерн JCB – грейферы, а мировой лидер по производству спецтехники корпорация Caterpillar (штаб-квартира в США) – бульдозеры.

Да и российские КАМАЗы включают в себя комплектующие известных американских и германских автомобилестроительных концернов.

В общем, в строительстве принимали участие компании разных западных стран, и ни одно из их правительств, несмотря на многолетние ритуальные заверения о «поддержке территориальной целостности Украины» и ряд введенных против РФ санкций, этому не препятствовало.

Что абсолютно понятно: риторика одно, а реальная политика совершенно другое и вывод здесь абсолютно очевиден. Крым как таковой для Запада ничего не значит, впрочем, как и Украина. Но его хотят использовать в качестве инструмента в торге с Москвой по другим внешнеполитическим направлениям и как повод регулируемого в ручном режиме санкционного давления. Однако санкции применяются западными странами избирательно – в своих интересах, но никак не вопреки.

Это, конечно, не значит, что все вопросы отношений с Западом на украинском направлении могут решиться по примитивной товарно-денежной схеме. Украина в силу своего географического положения важна внешним управляющим как антироссийский плацдарм, и не надо строить иллюзий – оптом продавать ее они не собираются. Однако в данном случае консолидированным решением кураторов во главе с Вашингтоном стало не препятствовать крупному национальному бизнесу получить прибыль.

В общем, ничего сенсационного не произошло: и ранее было очевидно, что Украина для Запада лишь инструмент решения геополитических задач. Новым является разве то, как демонстративно это было показано. Впрочем, стесняться не перед кем: совершенно неэффективный Порошенко предельно надоел западным кукловодам, да и сам он, как им хорошо известно, не упустил возможности заработать копеечку на Крымском мосту.

Дело в том, что в длинном списке фирм – участников строителей моста есть и украинские. И не просто украинские…

Стартерные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи для работавших на строительстве самосвалов поставляло ООО «Днепропетровский исследовательский завод “Энергоавтоматика”», входящее в «Национальную аккумуляторную корпорацию “Иста”», являющуюся де-факто собственностью нынешнего президента Украины.

А гранит для производства щебня в составе железобетона поставлялся с украинских гранитных карьеров, конечный бенефициарий прибыли которых опять же Петр Алексеевич.

И по совершенно необъяснимым причинам данные поставки, явно не шедшие по тайным тропам в обход пунктов погранконтроля, не вызывают ни малейшей реакции у херсонской прокуратуры, столь активно борющейся за возвращение Крыма. Даже для приличия не было сказано, что факты будут изучены на предмет нарушения закона.

Это, между прочим, та самая прокуратура, которая одним из главных доказательств «государственной измены» руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского считает якобы найденную при обыске медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма». Еще немного и журналиста обвинят в том, что это именно он поставлял гранит на строительство Крымского моста.

Впрочем, может, у прокурорских государственное мышление на уровне Чарльза Вильсона и тогда, конечно, что хорошо для успешно управляемого «слепым трастом» «Рошена», то хорошо и для Украины. А ведь какую прекрасную логистику предоставляет открывшийся мост для поставок в Крым конфет производства Липецкой кондитерской фабрики!

Автор - Дмитрий Тесленко