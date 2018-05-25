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Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции

13:42 25.05.2018 , Виктор Кузовков

Владимир Путин за пару недель встретится почти со всеми лидерами наиболее влиятельных государств. Кроме Трампа и Грибаускайте. Это что, гримасы изоляции?

© KM.RU, Александра Воздвиженская

К сожалению, тотальная изоляция России продолжает набирать обороты. Это заметно и по «разорванной в клочья» экономике, буквально на последнем издыхании вводящей в строй почти двадцатикилометровые мостовые переходы, и по русским туристам, все активнее голосующим рублем за Крым и Сочи вместо благословенной Хургады.

Но ещё нагляднее это проявляется на примере изоляции президента РФ В. В. Путина, которого все прогрессивное человечество давно уже признало настоящим исчадием ада. С ним не хочет встречаться Петро Порошенко, его игнорирует Даля Грибаускайте, а официальные лица Великобритании официально отказались ехать к нам на ЧМ по футболу, чтобы случайно не встретиться там с Владимиром Владимировичем.

Но особенно ярко это проявилось в последние дни, когда целая череда первых лиц некоторых зарубежных государств решила лично засвидетельствовать ему, как же глубоко они готовы изолировать Россию.

Сначала в сочинской резиденции Путина заметили канцлера ФРГ Ангелу Меркель. «Тиран» попытался разжалобить фрау канцлерин букетом, но она, будучи опытным политиком, не эту мелкую подачку не купилась и вытребовала продолжение строительства газопровода «Северный поток – 2».

А для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений относительно серьезности её намерений, на днях Еврокомиссия отменила антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Как вы понимаете, это явно свидетельствует о том, что Путин, припертый к стенке мировым сообществом, принял все условия госпожи Меркель.

Вслед за Меркель с Путиным встретился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лидер государства, населенного почти полутора миллиардами человек, прямо в глаза заявил российскому президенту, что за 18 лет его президентства семена российско-индийского привилегированного стратегического партнерства превратились в пышное древо. И это, сказал он, само по себе большое достижение.

Понятно, что витиеватые речи восточного гостя нужны были для того, чтобы подсластить горькую пилюлю международной изоляции. Ну и как-то, несмотря на изоляцию, порешать с Путиным вопросы военно-технического сотрудничества, вопросы ситуации в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и выход США из «иранской сделки».

Вслед за этим изоляция просто забила ключом: Санкт-Петербургский экономический форум грозит стать для российского президента настоящим переговорным марафоном. Лично засвидетельствовать Путину его полную изолированность смогут заместитель председателя КНР Вань Цишань, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также представители крупнейших западных компаний, включая Boing, Shell, Volvo. Siemens, BP и т.д.

Но если вы думаете, что уж потом-то он сможет отдохнуть в полной тишине и забвении, то ошибаетесь: на начало июня намечен визит президента РФ в Китай, где состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также о желании встретиться с Путиным заявил глава Ирана Хасан Роухани. И судя по всему, эта встреча состоится достаточно скоро, поскольку её заявленная цель – консультации в связи с выходом США из «иранской сделки». А это, как мы понимаем, долгих отлагательств не терпит.

В общем, такая вот «изоляция». А если серьезно, глядя на график встреч, начинаешь понимать, что однополярному миру действительно приходит конец. Россия, как ни окружай её заборами, на деле оказывается слишком значимым игроком, без которого невозможно решить сложнейшие мировые проблемы. А тут ещё и заинтересованность многих государств именно в двусторонних контактах и сотрудничестве.

В частности, мы все понимаем, что целью частых встреч Путина и Абэ являются для японской стороны вопросы двустороннего сотрудничества в районе Южно-Курильских островов. А там, надеются японцы, можно будет каким-то образом решить спорный территориальный вопрос (в свою, разумеется, пользу) и подписать с Россией полноценный мирный договор.

Последнее, между прочим, нужно не только России – в Японии прекрасно понимают, какой потенциал имеет возможное полноценное сотрудничество двух стран, и вряд ли хотят упустить свой шанс на фоне все усиливающегося Китая и укрепления двусторонних российско-китайских отношений.

Мощные двусторонние связи и интересы у России и с Индией, и с Китаем, и с Ираном, который постепенно превращается во все более важного регионального игрока и без которого не решить проблем в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.

Довольно неплохо выстраиваются отношения и с Турцией, особенно на фоне ухудшения американо-турецких отношений.

Германия как главный бенефициар объединенной Европы заинтересована в сохранении связей с Россией, поскольку это не только нефть и газ, но и один из крупнейших рынков для европейских товаров.

И даже Франция немного протрезвела после выхода США из ядерной сделки с Ираном: оказалось, что американские санкции могут ударить не только по России, но и по самой Франции, а точнее, по французским компаниям, которые хотели бы продолжить сотрудничество с Ираном.

В общем, на этом фоне даже как-то странно, что до сих пор не ведется подготовка встречи Путина и Трампа. Они что там, в Вашингтоне, ждут, когда в Сочи приедет даже Даля Грибаускайте?

А вообще, дорогие читатели, даже как-то тревожно становится. Так ведь и правда могут санкции отменить. Да ещё, чего доброго, и Крым признают частью РФ.

И что мы тогда делать будем?

Темы: Китай, Армия и обороноспособность России, Внешняя политика России, Внутренняя политика в России, Владимир Путин
Источник: Военное обозрение
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 23:10
Гость: ДДТ

Есть определенная очередь, состоящая их тех пенсионеров, которые получили позитивный ответ и ждут своей поездки в санаторные заведения. Стоит сказать, что по вышеописанным причинам, а конкретно, из-за добавления в российский список новых санаторно-лечебных учреждений из Крыма, эта очередь несколько разгрузилась и стала намного меньше, чем это было ранее. Интересно, что уже в 2014 году большинство тех, кто приехал отдыхать в Крым, были именно людьми преклонного возраста, которые приехали для прохождения санаторно-лечебных мероприятий. Но если заветный билет в санаторные учреждения сразу получить не удалось, отчаиваться не стоит. Любой человек, который получает пенсию, может проходить санаторно-лечебные мероприятия раз в два года. Поэтому практически сразу же можно снова собирать тот же пакет документов и отправляться с ним в управление социальной защиты.
25.05.2018, 22:47
Гость: ...

И не смотря на ёрничанье в статье, мы - в изоляции. И народу живётся не сладко. И чем дальше, тем труднее. Бензин почему так подорожал? Значит все сейчас ещё больше вверх попрет - и продукты, и ЖКХ и, и... и так то не дёшево было. Сидеть в стране и носа не высунуть в Европу, евро купить уже не на что.
Представляю как тролли на меня сейчас ополчатся, типа, нечего по заграницам шастать, разбаловались. А вот мне интересно смотреть, как люди в других странах живут, меня это вдохновляет. А если у нас безвылазно сидеть, так в такую депрессию впадаешь... работаешь, работаешь, а денег все равно только на самое необходимое хватает. Но ведь не хлебом же единым жив человек
25.05.2018, 20:08
Гость: Гость

Согласен на все 100%.
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