В Третьяковской галерее произошел акт вандализма

11:20

В Третьяковской галерее мужчина повредил картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына», сообщает РИА Новости.

По данном агентства, охрана галереи сообщила о происшествии около 9 часов вечера 25 мая. На место ЧП выехали полицейские, которые задержали вандала на месте.

Сообщается, что мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес полотну серьезные повреждение. Против вандала возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Илья Репин создал эту картину в 1883-1885 годах. Впервые она пострадала от вандализма еще при жизни художника. В 1913 году некий молодой иконописей в припадке душевной болезни нанес картине три удара ножом. Тогда сильно пострадали лица изображенных, в итоге Репину пришлось практически воссоздать их заново.