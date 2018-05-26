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В Третьяковской галерее произошел акт вандализма

11:20 26.05.2018
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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В Третьяковской галерее мужчина повредил картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына», сообщает РИА Новости.

По данном агентства, охрана галереи сообщила о происшествии около 9 часов вечера 25 мая. На место ЧП выехали полицейские, которые задержали вандала на месте.

Сообщается, что мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и нанес полотну серьезные повреждение. Против вандала возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Илья Репин создал эту картину в 1883-1885 годах. Впервые она пострадала от вандализма еще при жизни художника. В 1913 году некий молодой иконописей в припадке душевной болезни нанес картине три удара ножом. Тогда сильно пострадали лица изображенных, в итоге Репину пришлось практически воссоздать их заново. 

Темы: Москва, Культура и искусство в России, Охрана культурного наследия в России
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Комментарии читателей
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26.05.2018, 15:48
Гость: ивк

Иван Грозный на самом деле не убивал своего сына. Это выдумка иезуита Антонио Поссевино, которому не удалось склонить царя к заключению церковной унии с католиками. В 1960-е годы вскрывали усыпальницу царевича Ивана Ивановича. Московский НИИ судебной медицины дал свое заключение: «При исследовании волос, извлеченных из саркофага Ивана Ивановича, крови не обнаружено». Не убивал жезлом царь своего сына. А что зафиксировали судмедэксперты - это разрушенную берцовую кость у царевича Ивана - след несчастного случая, который произошел на охоте или войне. (А картины, конечно, портить не надо)
26.05.2018, 15:11
Гость: За такое

надо расстреливать без суда!!!
26.05.2018, 14:44
Гость: B-)

За такие деяния нужно приговаривать к высшей мере. Чего стоит его ничтожная жизнь перед мировым шедевром.
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