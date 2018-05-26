По делу о «Зимней вишне» предъявлены официальные обвинения чиновникам МЧС

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Официальные обвинения в растрате и халатности предъявлены начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову и начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района Григорию Терентьеву.

«​В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Следователи считают, что Мамонтов и Терентьев нарушили закон и постановления правительства, поскольку не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку торгового центра «Зимняя вишня» на соблюдение требований пожарной безопасности. По действующим нормам такая проверка должна была пройти до 18 марта 2018 года, отмечается в сообщении. При этом уточняется, что Мамонтову и Терентьеву было достоверно известно о необходимости проведения этой проверки.

Кроме того, Мамонтов, как полагают следователи, совершил хищение денежных средств ГУ МЧС на сумму более 1,8 млн руб. При этом он действовал с использованием служебного положения и «при пособничестве неустановленных пока лиц», пишет РБК.

О возбуждении уголовных дел против Мамонтова и Терентьева СК сообщил накануне, 25 мая 2018 года.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей и несовершеннолетних.