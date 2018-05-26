Путин не советует Западу переходить «красную черту» в отношениях с РФ

15:27

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума, призвал западные страны не заходить в отношениях с Москвой за "красную черту".

Он заявил, что интересы России нужно уважать, а также выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может нести угрозу для страны.

"Мало того что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны", — сказал президент.

Путин также призвал "не переходить границы".

"Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — добавил он.