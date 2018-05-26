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Путин не советует Западу переходить «красную черту» в отношениях с РФ

15:27 26.05.2018
Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума, призвал западные страны не заходить в отношениях с Москвой за "красную черту".

Он заявил, что интересы России нужно уважать, а также выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может нести угрозу для страны.

"Мало того что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны", — сказал президент.

Путин также призвал "не переходить границы".

"Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — добавил он.

Темы: Внешняя политика России, Международные экономические форумы, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.05.2018, 21:55
Гость: яну

действительно безобразие Надо закрыть вход на КМ всем кто не патриот России и не соревнуется в славословии И вход на сайт сделать только по паролю-слава России во веки веков Аминь
26.05.2018, 21:44
Гость: кацо

Ну никто его не уважяет, понимаешь! Абидна, да?
26.05.2018, 21:42
Гость: Читатель

Леха! Предоставляя свою территорию, не забывай, что у ребят из НАТО другая ориентация. Прими нужную позу.
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