«Новому правительству придется искать на все это деньги и немалые»

Майский указ Путина уже подписан, но задачи, поставленные в нем, будут решаться ложным путем, считает депутат Госдумы

Как и положено, в последние годы социально-экономическое развитие России задается указами президента РФ.

В мае вышел только первый указ, который ставит задачи перед правительством РФ в части увеличения, удвоения или вхождения России в десятку, пятерку или еще куда-то, но в «прорыв»! Документ называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Автор статьи Николай Арефьев. Стоп-кадр с YouTube

Принимая во внимание то, что невыполненные правительством указы прошлого периода президент назвал успешно выполненными и поблагодарил правительство за «усердие», то следует ожидать, что все направления нового указа будут выполнены с точностью до наоборот.

Главная задача очередного майского указа президента России – добиться масштабного роста благосостояния людей. Задача поставлена правильно, если учесть, что за последние 3 года уровень жизни в России снизился на 11%. Но при экономическом росте в 1,5% роста благосостояния вряд ли получишь.

Почему экономический рост такой незначительный? Потому что строится мало новых предприятий. Мало создается новых рабочих мест с высокой зарплатой. Деньги вкладываются в олимпиады, чемпионаты, но только не в заводы и фабрики. Путин говорит: будем дополнительно инвестировать восемь триллионов рублей. Это тоже верно и примерно на семь процентов больше ежегодных инвестиций.

Майский указ предлагает конкретный план, куда будут направлены инвестиции – в медицину, в жилье, в дороги. А вот здесь давайте разбираться. То, что вкладывать в эти отрасли необходимо, не вызывает сомнения. Вложения в эти отрасли добавит примерно два процента в ВВП. Но роста благосостояния не получится. Платная медицина будет высасывать последние соки из народа, жилье бесплатно раздавать не будут, будут давать под ипотеку в 8% годовых, дороги улучшат проезд, но никаких доходов населению не принесут.

А если расходы населения повысятся, то о повышении благосостояния лучше не говорить. Следовательно, надо вернуться к первому варианту – строить новые предприятия, создавать рабочие места с хорошей зарплатой. Но указ уже подписан, и задачи, поставленные в нем, будут решаться ложным путем.

Еще один пункт указа как раз говорит именно об этом. Объем экспорта несырьевых товаров через шесть лет должен расти на 250 миллиардов долларов в год. Чудеса да и только. Инвестиции в здравоохранение, жилье и дороги, а несырьевые товары, да еще экспортного образца должны расти сами по себе, без модернизации производства? Если все так просто, почему же они не растут сейчас?

Оказывается, нет. Объем экспорта можно нарастить за счет повышения производительности труда! «Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей (это промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и торговля) росла темпами не ниже пяти процентов в год», – говорится в послании Федеральному Собранию.

«Для этого придется изменить все правила и нормативы, мешающие росту производительности труда, создать систему опережающей подготовки квалифицированных кадров на всех уровнях, повсеместно внедрять цифровые технологии».

Все это хорошо, но не то. Никакие правила и нормативы производительность труда не поднимают. Ее поднимает механизация, автоматизация, совершенные технологии. Но для этого действительно нужны инвестиции в модернизацию производства, а их не будет так же, как и квалифицированных кадров, которые готовить негде. Профтехучилищ осталось меньше тысячи штук и готовят они юристов и менеджеров, так что кадровый вопрос надо начинать с нуля.

Цифровая экономика – еще один национальный проект. Затраты на эту сферу за шесть лет будут увеличены в три раза. Цель – преобразование всех сфер жизни управления и производства на основе таких технологий. Без всего этого Россия вряд ли сможет выйти на требуемые президентом темпы роста экономики. А она и не выйдет! Нужна комплексная модернизация всей экономики, иначе говорить о цифровых технологиях просто не имеет смысла.

«Нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовые условия для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач», – говорится в послании Федеральному Собранию.

Нет, это задача простая. Мировая экономика растет невесть какими темпами: 2-3% в год. Для перегретой мировой экономики это может быть и неплохой рост, но для замороженной российской экономики – это не рост, а слезы. Допустим, сейчас страна производит 3000 металлорежущих станков в год и вдруг увеличит их выпуск на 4% (рост выше мирового), а в результате выпуск станков увеличится всего на 120 штук. Такое количество станков производилось в советское время менее, чем за 4 часа. Можно ли считать такой рост «непростой задачей»? Или это прорыв?..

В общем, экономика, скорее всего, останется сырьевой, а страна будет побираться на мировом рынке в поисках штанов и рубашек.

Задача повышения благосостояния народа имеет целью повышение рождаемости и продолжительности жизни. «К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+» где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это, в том числе, такие страны, как Япония, Франция, Германия», – говорилось в послании.

На первом месте снова демография. Прежние цели здесь в целом достигнуты. Средняя продолжительность жизни в России перевалила за 73 года.

С тех пор как Росстат подчинили Минэкономразвития, продолжительность жизни стала увеличиваться, несмотря на снижение уровня жизни. В России оригинальные условия проживания, чем хуже живет народ, тем дольше он живет.

В указе президента к 2024 году средняя продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 году – до 80. Нужно добиться того, чтобы через шесть лет уровень бедности сократился в два раза. Здесь опять уместно вспомнить, что инвестиции вкладываются в отрасли, которые не повысят доходы граждан. Тогда при помощи чего бедность уменьшится в 2 раза? Да и как обойти очевидное противоречие? В правительстве решается вопрос о повышении пенсионного возраста, с тем, чтоб не платить пенсии. И вдруг это же правительство силится увеличить продолжительность жизни, чтобы платить пенсии?

«У нас по сравнению с 2000 годом в два раза меньше бедных, в два раза. Количество бедных все-таки уменьшается. Уменьшается недостаточными для нас темпами, поэтому одна из главных задач правительства – таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить», – отметил Владимир Путин.

Депутаты фракции КПРФ в пятый раз внесли законопроект, повышающий уровень жизни детям войны, но не было еще случая, чтобы правительство хотя бы частично согласилось с доводами депутатов. Значит, повышение уровня жизни не входит в планы правительства.

Следует заметить, что за последние 17 лет два раза понижался размер прожиточного минимума, а сам его размер сегодня составляет 11000 рублей. В Германии 25,5 тыс. рублей. Если ориентироваться на германский прожиточный минимум, то в России за чертой (немецкой) бедности живет 53,1% населения или около 80 миллионов человек! К тому же с 2012 года бедность постоянно увеличивалась с 10,7% (15,4 млн человек) до 13,8% ( 22 млн человек) в 2017 году.

В указе нет никаких мер для сокращения бедности, впрочем, можно снизить до нуля прожиточный минимум и бедных вообще не будет. Такие фокусы уже были при реализации прошлых указов.

И вот на этой базе ставится задача повышения рождаемости. При этом понятно, что рост численности населения напрямую зависит от выполнения остальных одиннадцати пунктов указа и от благосостояния всего народа, а не только молодых семей, в этой связи действительно нужен и подъем, и прорыв, но они как-то не просматриваются ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе.

Следующий национальный проект в указе – "Здравоохранение", где уже сделано немало. Но теперь за шесть лет нужно снизить смертность в разы. В центре внимания – онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, детская медицина, доступность медпомощи.

«Оптимизация» здравоохранения сделала свое дело. Если в 1990 году в России было 12,8 тыс. больничных учреждений и 21,5 тыс. поликлинических, то 2016 году их осталось 5,4 и 19 тыс. соответственно. Причем основная масса лечебных учреждений была ликвидирована, начиная с 2000 года.

Сегодня в 17 тысячах населенных пунктов нет никакой медицинской помощи. Знает ли об этом президент? Знает! «Начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: поезжайте в город, там лечитесь. Это абсолютно недопустимо, хочу сказать», – сказал Владимир Путин.

Из писем из регионов выясняется, что болеть теперь приходится по расписанию. Врач-педиатр работает только по средам, на дом не приходит. Больного ребенка приходится возить за 50 км в районный центр. А для взрослых в райцентре сделали дневной стационар. Приходит больной пешком (автобус не ходит) в больницу, его кладут в коридоре на кровать с матрацем, постели нет, лекарств нет. В обед покормят жиденьким супом и гарниром и отправляйся снова домой.

В проекте «Образование» президент поставил задачу: Россия через шесть лет должна войти в первую десятку стран по качеству общего образования. Будут внедряться новые методики обучения, существенно расширятся возможности дистанционного образования всех уровней. Плюс непрерывное повышение квалификации преподавателей и многое другое.

Что касается общего образования, то благодаря реформам по уровню образования Россия скатилась с первого места на 34, по уровню грамотности – на 15. Закрыты половина детских садов и треть школ. Болонская система образования привела к простому угадыванию ответов на вопросы без глубокого изучения предмета. Такую образовательную систему надо менять полностью. Не меняя технологии обучения добиться качества образования невозможно, даже вкладывая в него большие инвестиции. Кстати, инвестиций сюда не обещали.

А вот в жилье обещали! Это – еще один пункт указа, о котором президент говорил в своем послании. «В 2017 году три миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам необходимо выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей улучшат свои жилищные условия», – сказал Владимир Путин, выступая с посланием.

Однако общая потребность в жилье составляет 1,57 млрд кв. метров, а стоимость этих метров – 55 триллионов рублей. Ни у государства, ни у народа таких денег нет. Государство не находит даже на отселение из аварийного жилья около 740 миллиардов рублей, тогда о чем говорить? Нужна государственная программа строительства жилья с государственными инвестициями - и чем быстрее, тем лучше.

Но указ требует за шесть лет довести ставку по ипотеке до цифры ниже 8%, строить в год 120 миллионов квадратных метров жилья, на что необходимо 4,5 триллиона рублей – больше половины обещанных инвестиций. Кроме того, число городов с благоприятной городской средой должно увеличиться в два раза. А это означает необходимость газифицировать 33% территории России.

Стоп! А кто скажет, что это за благоприятная среда и сколько денег надо, чтобы она стала благоприятной, да еще в удвоенном количестве городов, принимая во внимание то, что сегодня никто не знает, сколько таких городов в России?

Почему ипотека должна быть около 8%, если инфляция 2,5%? Почему нуждающиеся в жилье должны оплачивать сверхдоходы банков? Какова роль государственного бюджета, будет он помогать покупателям жилья, оплачивать его или оплачивать аппетиты ипотечных банков? С учетом того, что указ не предусматривает роста благосостояния народа, непонятно, для кого будет строиться жилье, если у населения денег не прибавится, а ипотека остается кабальной.

В указе предусматривается снижение выбросов в атмосферу на 20% и решение проблемы свалок. До сих пор эти проблемы решались путем препирательства между регионами и федеральным правительством, кому выполнять эти высокозатратные меры. Наконец дело дошло до указа президента. Нужно системное решение. Президент требует от правительства совершить прорыв в борьбе со свалками. А значит, нужно строить по всей России заводы по современной переработке мусора.

У Ростеха уже есть рабочие образцы таких предприятий. Их строительство можно ставить на поток. Были бы деньги. Но вот найдутся ли они, или так и останемся в зоне препирательства?

Есть поговорка: чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Ну с «подметанием», кажется, решили. Наконец-то мы услышали – надо строить заводы. Раньше говорили только о мониторингах, новых технологиях, создании конкурентной среды - и утонули в мусоре. Теперь надо не только перерабатывать имеющийся мусор, но и ограничить этот мусор. Вводить оборотную тару, исключить тарный полиэтилен, сократить мелкую фасовку и многое другое, что уменьшит бытовые отходы.

Следующий нацпроект – «Дороги». Дороги у нас привыкли ругать, но не строить. Если федеральные дороги хоть и плохие, но есть, то региональных и муниципальных зачастую вообще нет, и даже там, где они были – даже щебня не осталось. Таких дорог по России тьма. Так что в нацпроекте – не только федеральные магистрали, но, что очень важно, строительство региональных дорог.

За шесть лет их станет на 50% больше. Смертность на дорогах должна сократиться в 3,5 раза. Свежо предание, да верится с трудом!

Впервые указ президента осчастливил работников культуры. Планов поддержки громадье: от российского кинематографа до сельской художественной самодеятельности. Ну, на кинематограф как-нибудь деньги найдутся, а вот сельская художественная самодеятельность обойдется дорого. Зайдите в любое село везде вы найдете развалины клубов и домов культуры - и каких.

Некоторые из них в советское время были дворцами, другие скромными клубами, но в них кипела жизнь, рождались таланты. Теперь там давно поселилась разруха. Нужны триллионы рублей инвестиций, чтобы восстановить разрушенную сельскую культуру. Из 73 тысяч клубных заведений сейчас осталось 43 тысячи, из которых две трети не ремонтировались с советских времен.

Новому правительству придется искать на все это деньги и немалые. На разработку 12 национальных проектов президент дал правительству время до октября. По первым прикидкам премьера Медведева, встречавшегося с вице-премьерами, нацпроекты обойдутся в восемь триллионов рублей. Но этого явно недостаточно, а ведь денежные средства есть.

Только на счетах в банках – 26 триллионов рублей. Золотовалютные резервы – 460 миллиардов долларов. Это по курсу 27 триллионов рублей. 100 млрд долларов в ценных бумагах США или 6,2 триллиона рублей. Итого - у нас 60 триллионов рублей.

Можно прибавить еще, если ввести налог на сверхдоходы олигархов – 4 триллиона рублей, ввести госмонополию на водку и табак – 2 триллиона рублей, забирать в казну природную ренту - еще 3 триллиона рублей. Есть и еще кое-какие резервы.