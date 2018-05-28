Бизнесмен Борис Минц с семьей переехал в Лондон

09:25

Владелец инвестиционной компании O1 Properties Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон, сообщают «Ведомости».

«Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», – объяснил один из собеседников издания. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.

Представители O1 Group и ее миноритарного партнера по O1 Properties – группы «Ист» от комментариев отказались. Связаться с Борисом Минцем и его сыновьями не удалось.

При этом основной актив Минца – O1 Properties - может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I).