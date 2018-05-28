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Бизнесмен Борис Минц с семьей переехал в Лондон

09:25 28.05.2018
Борис Минц. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Владелец инвестиционной компании O1 Properties Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон, сообщают  «Ведомости».

«Ситуация сложилась напряженная, спокойнее уехать», – объяснил один из собеседников издания. По его словам, и старший, и младшие Минцы покинули страну с семьями.

Представители O1 Group и ее миноритарного партнера по O1 Properties – группы «Ист» от комментариев отказались. Связаться с Борисом Минцем и его сыновьями не удалось.

При этом основной актив Минца – O1 Properties - может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). 

Темы: Великобритания, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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28.05.2018, 14:08
Гость: Хмы

У их чай с полонием или новичком.
28.05.2018, 14:06
Гость: Хмы

С ЛонДона выдачи нет, ни жентельменов, ни капиталов.
28.05.2018, 12:59
Гость: Евгений В

Россией правят чуждые ей люди, они обеспечивают самые благоприятные условия для ее грабежа. Сейчас уже все поделено, для грабежа остались два источника: природные ресурсы и основной народ. Сейчас зверски стали расти цены на потребительские товары, особенно на бензин. Начинается путинский "РЫВОК" и то ли еще будет. Но проголосовали и теперь принимайте, что заслужили.
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