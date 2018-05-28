На главу следствия Москвы Дрыманова дал показания экс-подчиненный

11:55

Экс-глава СО СК по ЦАО Алексей Крамаренко дал показания о том, что освобождал «авторитета» Андрея Кочуйкова по личному распоряжению начальника ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова. ФСБ РФ уже давно добивается возбуждения дела на главного столичного следователя, единственным препятствием этому является глава СК РФ Александр Бастрыкин. Однако в ближайшее время он может сменить работу.

Оперативная работа в отношении Дрыманова ведется в рамках уголовного дела, возбужденного 2 июня 2017 года, о передаче взятки в $500 тыс. бизнесменом Дмитрием Смычковским сотрудникам СК РФ, пишет «Росбалт». Эта была одна из долей коллективно взноса в размере $5 млн связанных с преступным миром предпринимателей за освобождение Кочуйкова (Итальянец). Затем материалы были присоединены к общему делу о создании «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро молодой — шеф Итальянца) преступного сообщества для подкупа силовиков.

Изначально основным фигурантом этого эпизода расследования был глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, потом в нем добавилась фамилия Александра Дрыманова. В частности, на него показания дал сейчас уже бывший замначальника ГСУ СК по Москве Денис Никандров.

На главу следствия региона уголовное дело может возбудить только председатель СК. Контрразведчики направили соответствующие документы Александру Бастрыкину, но он пока на них никак не отреагировал, Дрыманов остается на своем посту.