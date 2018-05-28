Минкульт попросил ужесточить наказание за порчу произведений искусства

16:28

Министерство культуры и Третьяковская галерея попросили Госдуму рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за порчу произведений искусства после повреждения картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Об этом сообщает «Интерфакс».

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов также заявил, что Минкульт требует «максимально сурового» наказания для человека, повредившего полотно Репина.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в свою очередь сообщила, что после реставрации картина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.

25 мая один из посетителей Третьяковской галереи с помощью металлического столбика ограждения разбил стекло картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына») и несколько раз ударил им холст.

В результате нападения полотно было порвано в трех местах. Специалисты по реставрации заявили, что картину можно восстановить. Нанесенный ей ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.

Нападавший — 37-летний житель Воронежа Игорь Подпорин — заявил, что повредил картину «из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов»; он также признался, что перед этом выпил.

Против Подпорина возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК). За это предусматривается штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Картина Репина, написанная в 1880-х годах, ранее уже становилась объектом нападения. В 1913 году полотно повредил ножом иконописец-старообрядец Абрам Балашов.

В 2013 году православные активисты потребовали от Третьяковской галереи убрать картину из экспозиции, заявив об отсутствии доказательств того, что Иван Грозный убил своего сына. Галерея отказалась это сделать.