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Прокурор потребовал пожизненного заключения для членов «банды ГТА»

15:40 29.05.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Прокурор в ходе прений в Мособлсуде потребовал приговорить четырех обвиняемых по делу «банды ГТА» к пожизненному лишению свободы, сообщает «Интерфакс».

Еще одному фигуранту дела гособвинение попросило назначить тюремное заключение сроком на 25 лет.

Кроме того, с обвиняемых собираются взыскать штрафы на сумму от 700 тысяч до 900 тысяч рублей.

Представитель гособвинения отметила, что «органами предварительного следствия действия всех подсудимых квалифицированы как участие в вооруженной, организованной банде, что подтверждено представленными доказательствами и для переквалификации указанных преступлений на более мягкие статьи оснований не имеется».

Фигуранты дела «банды ГТА» обвиняются в убийствах и нападениях на водителей в Московской и Калужской областях в 2012-2014 годах. По версии следствия, преступники убили 17 человек и ранили двоих.

В августе 2017 года пятеро фигурантов дела «банды ГТА» напали в Мособлсуде на конвоиров и забрали их оружие. Трое нападавших были убиты прибывшими на место происшествия бойцами Росгвардии, еще один позже скончался в больнице от полученных ранений. Также пострадали двое конвоиров и боец Росгвардии.

Темы: Расследование преступлений в России, Резонансные судебные процессы в России, Расследования в России
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29.05.2018, 17:59
Гость: ни колай

щас судьи начнут искать смягчающие обстоятельства и думаю не бесплатно
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