Адвокат получил реальный срок за присвоенную взятку следователю

18:09

Волжский городской суд вынес приговор по делу адвоката Владислава Латышева и его знакомого Натига Залова, которые присвоили себе взятку, предназначавшуюся следователю.

Осенью 2017 года Латышев и Залов получили от местного жителя 600 000 руб. Эти деньги якобы предназначались для передачи сотруднику следственных органов, чтобы тот не возбуждал уголовное дело. Однако денег следователь так и не увидел – сообщники присвоили полученные деньги, сообщает «Право.ру».

По такой же схеме Залов пообещал своему знакомому за сумму в 700 000 руб. решить вопрос о предоставлении земельного участка. Он пообещал, что передаст эти деньги сотруднику администрации Волжского. Однако, как и в первом случае, полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

И Латышев, и Залов признали свою вину в полном объеме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. С учетом обстоятельств преступлений и мнения гособвинителя, Волжский городской суд приговорил адвоката Латышева к трем годам, а Залова – к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.