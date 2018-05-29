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Адвокат получил реальный срок за присвоенную взятку следователю

18:09 29.05.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Волжский городской суд вынес приговор по делу адвоката Владислава Латышева и его знакомого Натига Залова, которые присвоили себе взятку, предназначавшуюся следователю.

Осенью 2017 года Латышев и Залов получили от местного жителя 600 000 руб. Эти деньги якобы предназначались для передачи сотруднику следственных органов, чтобы тот не возбуждал уголовное дело. Однако денег следователь так и не увидел – сообщники присвоили полученные деньги, сообщает «Право.ру».

По такой же схеме Залов пообещал своему знакомому за сумму в 700 000 руб. решить вопрос о предоставлении земельного участка. Он пообещал, что передаст эти деньги сотруднику администрации Волжского. Однако, как и в первом случае, полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

И Латышев, и Залов признали свою вину в полном объеме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. С учетом обстоятельств преступлений и мнения гособвинителя, Волжский городской суд приговорил адвоката Латышева к трем годам, а Залова – к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 23:32
Гость: Жесть

Кто автор? "Адвокат получил реальный срок за присвоенную взятку следователю" (с) Это как понимать? Как назидание: надо передавать взятку следователю... ну или хотя бы делиться...тогда будет условный срок
29.05.2018, 21:51
Гость: Крутой

Повезло следователю, что деньги до него не дошли.
29.05.2018, 20:42
Гость: бедный РУССКИЙ ЯЗЫК

"Адвокат получил реальный срок за присвоенную взятку следователю"?! Т.е. ВЗЯТКА ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, А АДВОКАТ ЕЁ ПРИСВОИЛ?
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