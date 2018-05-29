Путин дал российское гражданство бойцу MMA Джеффу Монсону

11:07

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал гражданином России. Соответствующий указ подписал 28 мая президент РФ Владимир Путин.

Джефф Монсон, неоднократно принимавший участие в соревнованиях на территории России, подал документы на получение гражданства РФ в 2014 году. Осенью 2015 года сообщалось, что он стал российским гражданином, однако официальные представители Монсона эту информацию опровергли.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В сентябре 2016 года он получил гражданство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Также Монсона наградили медалью МВД ЛНР «За содействие органам внутренних дел». Спустя месяц на турнире смешанных единоборств OFS-9 «Битва в Абхазии» получил звание почетного гражданина Республики Абхазия.

В последние годы Монсон чаще выступает в России, чем в Штатах. Известно, что боец часто выходит на ринг под гимн СССР, а также имеет несколько татуировок с советской символикой.

Монсон, объявивший осенью 2017 года о завершении карьеры, известен своими пророссийскими высказываниями. В 2016 году его позвали вести передачу на канал Russia Today.