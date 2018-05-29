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Путин дал российское гражданство бойцу MMA Джеффу Монсону

11:07 29.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал гражданином России. Соответствующий указ подписал 28 мая президент РФ Владимир Путин.

Джефф Монсон, неоднократно принимавший участие в соревнованиях на территории России, подал документы на получение гражданства РФ в 2014 году. Осенью 2015 года сообщалось, что он стал российским гражданином, однако официальные представители Монсона эту информацию опровергли.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. В сентябре 2016 года он получил гражданство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Также Монсона наградили медалью МВД ЛНР «За содействие органам внутренних дел». Спустя месяц на турнире смешанных единоборств OFS-9 «Битва в Абхазии» получил звание почетного гражданина Республики Абхазия.

В последние годы Монсон чаще выступает в России, чем в Штатах. Известно, что боец часто выходит на ринг под гимн СССР, а также имеет несколько татуировок с советской символикой.

Монсон, объявивший осенью 2017 года о завершении карьеры, известен своими пророссийскими высказываниями. В 2016 году его позвали вести передачу на канал Russia Today.

Темы: Россия, Знаменитости и популярные персоны, Спортивные события и персоны, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.05.2018, 16:59
Гость: Chateauneuf du Pap

Это наверное первая и последняя дискуссия, в которой я согласен с каждым постом и каждым мнением.
Это очень радует. Если бы россияне могли так договариваться вместе на важных вопросах - никто бы с вами не мог делать плохие вещи.
...
Я сдаю в аренду 4 магазина и один из них супругам из Восточной Европы. Он - боец ММА (уже скорее ветеран).
Год назад я ему показал видео как плаваю в проруби в январе а он мне показал видео как превращает в фарш рожу своего соперника. Я тогда удручённо его спросил : «Если я Вам через год подниму цену за аренду на 10 евро в месяц - сделаете мне то же самое ?».
Посмеялись вместе - в нормальной жизни - милый мужик.
Месяц - два назад выступал опять, попросил меня смотреть (я это обычно игнорирую).
В начале второго раунда получил от соперника тяжелейший удар ногой по яйцам - оклемался через 5 минут. Чуть позже - второй такой удар. Наконец проиграл по очкам.
Я ему сразу же написал СМС типа - хороший бой, поведение соперника мне не понравилось.
Получил интересный ответ : «Еду в больницу - будут удалять кровь из яиц, но за доброе слово - спасибо».
...
У вас вашему ВВП уже факт делать нечего - только гражданства раздавать просто так.
Поражает то, что ОН дал ему гражданство (как царь Горох) а притом гражданство даётся обычными чиновниками после исполнения определённых требований - никакой царь тут не нужен. Если вашему самому влиятельному греют сердце такие вот дешёвые понты - жалко вас и страну.
29.05.2018, 16:38
Гость: Владимир Владимирович

Ну, всем русским давать... да еще и руки безтатуировок...
29.05.2018, 16:06
Гость: Петр

Не пора ли Путину вспомнить о том, что Россия создана русскими и большинство населения в ней- русские? И прекратить наконец борьбу с русским народом?
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