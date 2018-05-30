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Минобороны как провальный бизнес-проект Сердюкова?

14:23 30.05.2018

Всё чаще в сети можно встретить статьи о действиях Минобороны и военного министра. Обсуждают действия в Сирии, разработку вооружений, быт военнослужащих

И вот внезапно в потоке новостей «восстал из мертвых» давно не упоминавшийся в хронике Анатолий Сердюков – самый скандальный министр обороны в новой России. Он выступил с объемным интервью, припомнил свои заслуги, присвоил чужие, замолчал ошибки и рассказал, как искренне старался сделать лучше. Как же получилось, что Сердюков рассердил абсолютное большинство военных и заслужил общественное порицание?

Анатолий Сердюков. РИА Новости, Алексей Филиппов

Рецепт катастрофы простой - он сознательно или по глупости выбрал неправильную стратегию управления. Вооруженные силы Сердюков, возможно, изначально воспринимал как бизнес-проект, в котором у него была роль главного бухгалтера (неэффективного, как выяснилось).

Многие военные сами отмечают: армия – живой организм, в котором сложились правила и традиции жизни, которые нужно с осторожностью адаптировать под требования времени. Этим и занимается хороший управленец, которого военнослужащие и все общество ожидают увидеть на посту министра обороны.

Сердюков все ожидания развенчал, когда вывел крейсер «Аврора» из состава флота, фактически распустил Военно-морскую академию им. Адмирала Кузнецова и сократил более 40 тыс. офицеров и прапорщиков. Многие военные ВУЗы были закрыты в угоду коммерческим интересам, объекты военной инфраструктуры распродавались и раздавались как «нерентабельные».

Всё это обескровило армию и принесло лишь сомнительную экономию. Да и вопрос перераспределения финансов ведомства до сих пор остается тёмным – почему деньги «заливались» в скандальный «Оборонсервис», зачем Сердюков «убил» отлаженную систему военных закупок?

Наверное, бухгалтер в погонах не может эволюционировать в качественного управленца и командира для Вооруженных сил. Как видно, Сердюков и по сей день не сделал выводов о причинах громкого фиаско его экспериментального «бизнес-проекта» на платформе ВС РФ.

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 22:08
Гость: Имена

и фамилии в студию, плиз!
30.05.2018, 21:49
Гость: ВРАГ

А ведь затакое в 1937...
1.На три года закрыть военные училища. Три года не будет подготовка замены нижестоящих на вышестоящих. До сих пор нехватка специалистов ВВС, ВМФ, РВСН. 2.Закрыть ВУЗы . Каждое училище имело свои традиции. 3.Закрыть и продать в/городки, пполигоныА затем вновь разворачивать (дорогое удовольстви)
30.05.2018, 21:12
Гость: Павел__

Ну давай уже, напомни всем, как ты лично присутствовал на совещании в МО, где табуреткин чудовищно убедительно убеждал и убедил всех, что "микссрали" позарез необходимы нашей армии.
Помнишь, писал такое? Повтори на "бис"!
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