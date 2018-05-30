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Исчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег

17:20 30.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко.

"Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Он добавил, что также будут проверены условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.

В свою очередь адвокат Захарченко Александр Горбатенко пояснил, что официально следствие их ни о чем не уведомляло, но о проведении проверки он слышал.

Он уточнил, что по полученной им неофициальной информации, деньги были похищены при их пересчете в одном из банков.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 20:43
Гость: Был такой мультфильм...

При пересчёте? Ха-ха!!! При дележе!!!
Даниэль-Даниэль-Леман.
Даниэль-Даниэль-Леман.
Вот и нет трёх миллионов. Браво!!!
30.05.2018, 20:37
Гость: вадим иванович

на ходу раздевают страну превратили за 30 лет в неграмотную гопоту а то цифровую технологию втирает лохам весельчак и балагур аминь
30.05.2018, 19:31
Гость: Игорь

Отличная новость! Было бы странно, если бы этого не произошло.
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