МВД Украины опубликовало ориентировку на подозреваемого в убийстве Бабченко

10:08

Министерство внутренних дел Украины опубликовало ориентировку на человека, которого подозревают в убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Разыскивается мужчина 40-45 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, с седой бородой.

Аркадий Бабченко был убит в Киеве вечером 29 мая. Журналиста застрелили в его доме.

В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві pic.twitter.com/wTxLRwfKgp — МВС України (@MVS_UA) 29 мая 2018 г.

Полиция заявила, что считает основной версией убийства Бабченко его профессиональную деятельность, также рассматривается связь преступления с «гражданской позицией» журналиста. Следственный комитет РФ возбудил собственное уголовное дело по факту убийства Бабченко.