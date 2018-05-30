]]> ]]>
Главная В России Новости

МВД Украины опубликовало ориентировку на подозреваемого в убийстве Бабченко

10:08 30.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com

Министерство внутренних дел Украины опубликовало ориентировку на человека, которого подозревают в убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Разыскивается мужчина 40-45 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, с седой бородой.

Аркадий Бабченко был убит в Киеве вечером 29 мая. Журналиста застрелили в его доме.

Полиция заявила, что считает основной версией убийства Бабченко его профессиональную деятельность, также рассматривается связь преступления с «гражданской позицией» журналиста. Следственный комитет РФ возбудил собственное уголовное дело по факту убийства Бабченко.

Темы: Киев, Ситуация на Украине, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ и журналистика
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.05.2018, 11:21
Гость: ВВВ

Не-А! Своя. В наше время бриться слишком дорогое удовольствие! Это раньше побриться 15 коп стоило.
30.05.2018, 10:30
Гость: Длинный нос

Борода приклеена.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.