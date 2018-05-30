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Цукербергу предложат выступить в Совете Федерации

12:34 30.05.2018
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг может выступить в качестве эксперта перед российскими сенаторами. Соответствующее приглашение ему планирует направить Совет Федерации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.

Парламентарий выступила за то, чтобы пригласить основателя Facebook на одно из заседаний Совфеда в «часе эксперта».

«Конкретное предложение по Цукербергу заслуживает внимания, эта тема чрезвычайно сейчас актуальна. Сможет он приехать или нет — это второй вопрос», — подчеркнула Матвиенко.

Инициатива пригласить Цукерберга в Совет Федерации принадлежит сенатору Антону Белякову. Он напомнил, что миллиардер ранее имел подобный опыт и выступал перед парламентариями США и Европы.

«Он говорил о безопасности информации, о невозможности допущения доступа к персональным данным, о недопустимости распространения вредоносного контента», — отметил Беляков актуальность рассматриваемых Цукербергом тем.

По словам Матвиенко, присутствие зарубежных экспертов в формате проводимых «часов эксперта» весьма уместно. В Совфеде нередко приглашают на пленарные заседания компетентных в разных областях специалистов.

Спикер верхней палаты российского парламента добавила, что в списке иностранных экспертов есть имена и других профессионалов. Их также могут пригласить для выступления перед сенаторами.

Темы: Facebook, Социальные сети в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 16:35
Гость: интересуюся

Зачем Цукербергу наши сенаторы ? У него дел не хватает ?
30.05.2018, 16:15
Гость: Прометей

Не понимаете вы, уважаемые, глубины идеи СФ. Истина в пиаре за счет бюджета, т.е. за наш счет! Если пригласить российских достойных специалистов, то их предложения разойдутся с депутатским невежеством. А кому это наверху надо?
30.05.2018, 15:59
Гость: Русфанат

"Цукербергу предложат выступить в Совете Федерации"
ЗАЧЕМ??? Тому, что говорит Цукерберг, что - верить можно? Какая глупость! А может быть предательство?
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