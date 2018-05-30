"Цукербергу предложат выступить в Совете Федерации"

12:34

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг может выступить в качестве эксперта перед российскими сенаторами. Соответствующее приглашение ему планирует направить Совет Федерации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко.

Парламентарий выступила за то, чтобы пригласить основателя Facebook на одно из заседаний Совфеда в «часе эксперта».

«Конкретное предложение по Цукербергу заслуживает внимания, эта тема чрезвычайно сейчас актуальна. Сможет он приехать или нет — это второй вопрос», — подчеркнула Матвиенко.

Инициатива пригласить Цукерберга в Совет Федерации принадлежит сенатору Антону Белякову. Он напомнил, что миллиардер ранее имел подобный опыт и выступал перед парламентариями США и Европы.

«Он говорил о безопасности информации, о невозможности допущения доступа к персональным данным, о недопустимости распространения вредоносного контента», — отметил Беляков актуальность рассматриваемых Цукербергом тем.

По словам Матвиенко, присутствие зарубежных экспертов в формате проводимых «часов эксперта» весьма уместно. В Совфеде нередко приглашают на пленарные заседания компетентных в разных областях специалистов.

Спикер верхней палаты российского парламента добавила, что в списке иностранных экспертов есть имена и других профессионалов. Их также могут пригласить для выступления перед сенаторами.