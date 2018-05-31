У губернатора Хорошавина пропали изъятые деньги

12:54

Часть отнятых у осужденного за взятки экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина денег так и не попала в казну.

Всего у Хорошавина было изъято 280 млн руб., $6 млн, €727 000., 388 000 швейцарских франков и £217 000.

Сколько денег в итоге осталось – не сообщается, однако, по информации "Коммерсанта", пропала крупная сумма наличными. Деньги должны были попасть в доход государства.

В настоящее время Хорошавин отбывает свой срок в колонии строгого режима, куда суд его отправил на 13 лет. Также он был приговорен к штрафу в 500 млн руб.

Отметим, накануне также стало известно, что пропали деньги, изъятые у фигуранта другого уголовного дела – полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко. Отнятые у него 374 млн руб., $140 млн и €2 млн должны были поступить в казну, но при пересчете оказалось, что не хватает около 120 млн руб.

Деньги Захарченко были под охраной в здании главного столичного следственного управления (ГСУ) СКР. После этого они пересчитывались в инкассаторском центре Сбербанка. СКР теперь будет проверять и допрашивать всех, кто участвовал в пересчете.