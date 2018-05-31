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У губернатора Хорошавина пропали изъятые деньги

12:54 31.05.2018
Александр Вадимович Хорошавин. Фото с сайта wikimedia.org
Александр Вадимович Хорошавин. Фото с сайта wikimedia.org
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Часть отнятых у осужденного за взятки экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина денег так и не попала в казну.

Всего у Хорошавина было изъято 280 млн руб., $6 млн, €727 000., 388 000 швейцарских франков и £217 000.

Сколько денег в итоге осталось – не сообщается, однако, по информации "Коммерсанта", пропала крупная сумма наличными. Деньги должны были попасть в доход государства.

В настоящее время Хорошавин отбывает свой срок в колонии строгого режима, куда суд его отправил на 13 лет. Также он был приговорен к штрафу в 500 млн руб.

Отметим, накануне также стало известно, что пропали деньги, изъятые у фигуранта другого уголовного дела – полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко. Отнятые у него 374 млн руб., $140 млн и €2 млн должны были поступить в казну, но при пересчете оказалось, что не хватает около 120 млн руб.

Деньги Захарченко были под охраной в здании главного столичного следственного управления (ГСУ) СКР. После этого они пересчитывались в инкассаторском центре Сбербанка. СКР теперь будет проверять и допрашивать всех, кто участвовал в пересчете.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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31.05.2018, 18:05
Гость: Надеюсь

Согласись, что лет пять назад посадка губернатора была немыслимой. А теперь пачками, и чиновники высокого ранга, и руководители национальной республики, и вице-премьер. Идёт очевидная чистка системы. И пусть она идёт не из альтруистких побуждений, а из-за того что Путин не хочет быть заваленным обломками этой системы. Это и даёт надежду.
31.05.2018, 17:54
Гость: Ник16

Обычная усушка, утруска, бой, как при перевозке продовольственных товаров. Правоохранители отработали похожую схему до совершенства. Мы все удивляемся когда подозреваемым правоохранители подбрасывают наркотики/оружие/боепипасы для целей сговорчивости подозреваемых в следственных действиях и откуда они у них берутся хотя по всем законам их не должно быть. Значит часть изъятого прибирается к рукам для будущего применения в неблаговидных целях.
31.05.2018, 17:43
Гость: Ник16

Уверен в том, что при дедушке Сталине и его указанию найти вора подобное указание было бы исполнено за сутки, а иначе сами знаете, что стало бы ищущими и самим ворьём.
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