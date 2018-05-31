Детям дадут вести телеэфир вместо ведущих 1 июня

19:10

В День защиты детей, 1 июня, зрителей телеканала «МИР» ждет необычный эфир. Ведущими и корреспондентами выпуска новостей станут дети. Об этом KM.RU сообщили в пресс-службе компании.

Самому младшему – 5, старшему – 13. Всего около ста детей пришли попробовать себя в роли телеведущих. Всё как у взрослых – сначала кастинг. Вопросы детям задавали не детские: кто такой Трамп, как строился Крымский мост, как закончить войну в Сирии. Ответы исключительно оригинальные: во всех войнах виноваты фашисты и Гитлер, Трамп – это ругательство, а нападение на нас готовят почему-то шведы.

Габриэла Миракян призналась, что ее бабушка не любит Трампа – считает, что он морит страну голодом. Сама Габриэла влюблена в блогера Мистера Эксперта и даже готова выйти за него замуж, несмотря на то, что никогда не видела его лица (Мистер Эксперт ведет свой ютуб-канал в маске). У Ростислава Баженова свое признание – он никогда не видел умной девочки, поэтому вообще не уверен в существовании таковых. Но настоящая сенсация у Трюколкина Олега, он недавно расстался со своей любимой девушкой (ему 11, бывшей возлюбленной 10), девушку увел лучший друг. Но Олег не расстроен, у него сейчас другие заботы – выпуск новостей на канале «МИР».

Строгое жюри из профессиональных телевизионщиков отобрало 13 талантливых детей и школьников, которые не только расскажут новости, но и сами их прокомментируют. Готовят к эфиру детей всем «МИРом»: корреспонденты дают мастер-классы, операторы показывают, как настроить нужный ракурс, чутко за всем процессом следит ведущая новостей Татьяна Алексеева – она будет модератором детского эфира.

Журналистами «МИРа» на один день станут не только московские дети. Зрителей ждут сюжеты из Петербурга, Еревана, небольшого села в Кыргызстане и прямое включение из Душанбе. Актуальные мировые новости глазами детей – 1 июня, в пятницу, на телеканале «МИР».