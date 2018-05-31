Путина наделили «царскими» полномочиями: беспрецедентный закон принят

15:53

Вслед за Госдумой и Совет Федерации молча проголосовал за наделение президента России сверхширокими дополнительными полномочиями

Когда одобренный 30 мая сенаторами закон вступит в силу, Владимир Путин сможет своими указами делать для отдельных компаний исключения из обязательных для всех остальных правил. Блестящую спецоперацию Кремль провернул всего за одну неделю.

© KM.RU, Алексей Белкин

23 мая Госдума приняла скромный на первый взгляд закон, вносящий изменения в другие законы «в связи с» появлением в России ещё одного уполномоченного по правам - на сей раз «по правам потребителей финансовых услуг».

Проект, внесенный аж в 2014 году, долго и мучительно дорабатывался в думском Комитете по финансовому рынку. А на прошлой неделе вдруг оказалось, что всё согласовано, тексты готовы, с колёс были включены Советом Думы в повестку заседания и за два дня приняты во втором, решающем, и в третьем, окончательном чтении.

Немного нашлось желающих прочитать в готовом виде тот закон. А те, кто прочитал, молчали как партизаны на допросе, если журналисты начинали спрашивать: «Как это?!». И молчат до сих пор.

Дело в том, что при подготовке ко второму чтению, грубо нарушив думский регламент, в этот документ внесли несколько подписанных главой Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («СР») и его первым замом Игорем Дивинским («ЕР») поправок. К финансовому омбудсмену и его полномочиям поправки не имеют даже косвенного отношения. Зато к полномочиям президента РФ часть из них отношение имеет, и самое прямое!

Когда «МК» обратился к г-ну Аксакову с просьбой пояснить суть нововведений, он сказал лишь, что они «антисанкционные». И добавил: «Прочитайте, вы сами всё поймёте».

Читаем. Особенно сильно поражает воображение статья 12 этого самого закона «в связи с».

«Особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения хозяйствующих обществ в отдельных сферах деятельности… в исключительных случаях могут устанавливвться Президентом РФ».

Хозяйствующие общества - это компании и корпорации самого разного правового статуса.

Какие сферы деятельности могут стать вдруг «отдельными» - не уточняется. Любые, значит.

Какие случаи президент сочтёт «исключительными»? Неизвестно.

Зато содержание слова «особенности» слегка раскрывается. Президент, например, сможет для неопределенного круга компаний в неопределенного рода ситуациях определять сам, в обход других действующих законов, в том числе Гражданского кодекса, как должна храниться, раскрываться и кому предоставляться информация о деятельности этих невероятных компаний.

Президент сможет сам определить, по каким правилам эти невероятные компании должны совершать сделки, как их заверять и учитывать.

Президент вправе будет определить «особенности правового положения эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг».

И, наконец, он будет вправе сам предписывать особенности «учета информации о ценных бумагах в отдельных сферах деятельности».

В общем, прочитав по совету г-на Аксакова принятый закон, мы поняли так: указы президента в «исключительных ситуациях» окажутся теперь в иерархии российского права выше законов…

И знаете, г-н Аксаков был ещё многословен. Некоторые другие депутаты, из числа тех, кто тоже прочитал, сразу начинали махать руками и делать страшные глаза.

Вот и сенаторы сделали вид, что ничего такого здесь нет. Ни одного вопроса на заседании верхней палаты парламента не прозвучало. Ничего не сказал о важных поправках и докладчик, первый замглавы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

«За» проголосовали 142 человека, один сенатор, оставшийся неизвестным, был против, двое воздержались.

Но раз уж западные санкции против отдельных российских компаний и отдельных граждан - настолько «исключительная ситуация», что она требует столь экстраординарной меры, как возвращение в хозяйственной деятельности к указному праву, разве не честнее было бы прямо сказать об этом россиянам, своими налогами оплачивающими существование всех институтов власти? Всех, включая президента и обе палаты парламента.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Евгений Корчаго, член Совета по взаимодействию института гражданского общества при председателе Совета Федерации: «Такие формулировки действительно вызывают опасения, так как дают возможность для индивидуального подхода к компаниям, что противоречит равноправию всех субъектов хозяйственной деятельности.

Однако не всегда такой «особый» подход считается нарушением нынешнего принципа взаимодействия власти и бизнеса, так как в поддержке и установлении льгот для определенных сфер нет ничего криминального, Правда, если это обусловлено экономической целесообразностью.

Так что вопрос идет скорее не о самих нормах, а в том, как они будут применяться. Пока из-за слишком широких формулировок перспективы их применения совсем не очевидны».

Доктор экономических наук Игорь Николаев: «Как только для каких-то компаний устанавливаются «особенности» в режиме их работы и вводятся исключения, то это приводит к нарушению здоровой конкуренции, что является одним из самых больших проблем экономики России.

Новый указ президента направлен на развитие конкуренции. Получается, что в нашей стране будут действовать взаимоисключающие правила. Чем страшна недостаточная конкуренция? У бизнеса теряется мотивация, а без мотивации невозможно повысить производительность труда и ускорить экономический рост.

Между тем, когда на рынке некоторые компании обеспечены привилегированными условиями, то все попытки других игроков рынка победить в конкурентной борьбе (снизить цены и повысить качество) обречены на провал.

От такой персонализации и исключительности экономика наша экономика пыталась избавиться, но сейчас мы может вернуться к таким правилам. В результате, повыситься и без того высокая доля участия государства в экономике. Еще один негативный эффект — усугубится неопределенность на рынке. Чем выше неопределенность, тем меньше инвестиций, увеличение которых являются одной из «национальных целей» Путина».

Авторы: Марина Озерова, Инна Деготькова