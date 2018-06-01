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Роман Абрамович отказался от продления британской визы

11:57 1.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российский миллиардер Роман Абрамович отозвал свое заявление о продлении инвестиционной визы Великобритании. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники из окружения бизнесмена.

Абрамович больше не нуждается в британской визе, поскольку получил паспорт Израиля, пояснил собеседник газеты. Израильское гражданство дает право до полугода находиться на территории Великобритании.

Отсутствие визы не позволит Абрамовичу работать в Великобритании, однако, несмотря на то, что предприниматель владеет футбольным клубом «Челси», он не занимает никакой официальной позиции в руководстве лондонской команды.

Владелец «Челси», добавляет газета, также принял решение отказаться от реконструкции домашнего стадиона команды. Приостановку строительства объясняют «неблагоприятным инвестиционным климатом».

В мае 2018 года стало известно, что у Романа Абрамовича возникли затруднения с получением новой британской визы. Он был вынужден покинуть Великобританию и пропустил финал Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Как утверждалось, британские власти не отказали ему в визе, но значительно затянули процесс рассмотрения документов. 28 мая стало известно, что миллиардер получил паспорт Израиля.

Темы: Великобритания, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 18:44
Гость: Хе хеху

Потому,что в россии все такие,а ты за курицу украденную будешь сидеть и долго!?
01.06.2018, 18:08
Гость: Евгений В

Такое "значимое" для РФ событие... Сколько можно об писать о нем, а еще маразматик Джигарханян и прочие.... КМ передавайте подобные новости в желтую прессу, не портите канал.
01.06.2018, 17:16
Гость: Не иначе

это переломный момент в жизни обитателей московского кремля и целом всей олигархической России.
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