«Газпром» будет вечно должен «Нафтогазу»
Согласно которому наш газовый гигант должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.
Предыстория этого вопроса известна всем, кто хоть немного интересуется российской политикой и экономикой. Поэтому напомним лишь самые основные вехи.
Коллаж © KM.RU
Тяжба двух соседских «хозяйствующих субъектов» началась ещё в 2014-м году, после известных событий на Украине. Стороны подали встречные иски в Арбитражный институт стокгольмской Торговой палаты, касающиеся некоторых положений действовавшего на тот момент контракта на поставку и транзит газа.
Украинская сторона отказывалась выплачивать долг в размере 4,4 млрд. долларов, что и послужило основанием для иска. А «Нафтогаз» требовал пересмотреть условия контракта, в частности, снизить стоимость поставляемого «Газпромом» газа, возместить переплату (которой не было, но в случае изменения цены «задним числом» она как раз образовывалась) и отменить запрет на перепродажу газа.
Позднее аппетиты украинской стороны выросли, и она подала ещё один иск, в котором содержались такие требования, как, например, компенсация за прокачку «Газпромом» меньшего объема газа, чем предусмотрено контрактом.
В ходе завязавшихся юридических баталий постепенно росли требования сторон. В какой-то момент «Газпром» хотел взыскать с «Нафтогаза» целых 37 млрд. долларов, а украинская сторона требовала в ответ 28 млрд.
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение не в пользу «Газпрома» — его обязали выплатить 4,63 млрд. долларов за нарушение объемов прокачки газа.
Штрафные санкции были наложены и на «Нафтогаз», но они были существенно меньше. В результате этого «частичного взаимозачета» и образовался тот долг в 2,6 млрд. долларов, который сейчас пытаются взыскать с «Газпрома».
Наверное, пока рано говорить, что «Газпром» уже точно проиграл свои (наши!) деньги. Как считают эксперты, у российской компании есть возможность оспорить это решение. Но не в Стокгольме, а в судах тех стран, где попытаются арестовать его активы. Кроме того, есть вероятность, что получится оспорить и основное решение, чем нанятые «Газпромом» юристы сейчас и занимаются.
Кроме того, наше «национальное достояние» (я бы взял это выражение в двойные кавычки) инициировало разрыв контракта с «Нафтогазом». И это не такой уж безобидный ход: понятно, что процедура займет много времени, понятно, что в итоге можно получить ещё один штраф. Но это, что называется, «риски момента».
А вот в перспективе «Нафтогазу» предстоит заключить с «Газпромом» новый контракт, в котором все возможные риски будут (надеемся) учтены. И он, скорее всего, компенсирует «Газпрому» все издержки текущего момента.
Но это неточно, как говорят сейчас в интернете…
Расторжение контракта, надо отметить, шаг для «Газпрома» вынужденный: после правки действующего контракта шведскими арбитрами его выполнение в полном объеме просто убыточно для российской стороны. Ежегодные потери могут составлять порядка 450 миллионов долларов – вроде и не так уж много, но какого черта?
Теперь непосредственно об арестах.
В настоящий момент это пока не конфискационная, а обеспечительная мера. То есть активы у «Газпрома» пока не отняли, а просто запретили их продавать. Чтобы всегда были под рукой у приставов на случай принятия решения о конфискации.
Ограничения коснулись в том числе и газпромовской доли в компании «Nord Stream 2 AG», формального владельца и оператора трубопровода «Северный поток 2». И это, возможно, наиболее тревожная новость к данном у часу.
Нет, пока это не наложит особых ограничений на строительство трубопровода: наложить арест на акции и голосовать на их основании – вещи совершенно разные. Но очевидно и то, что подобные меры могут выбить почву из-под ног у зарубежных акционеров проекта.
Да и сам «Газпром» вряд ли так уж рад перспективе оказаться в стороне от проекта, в который вложено так много сил и средств. А перспектива эта, в общем, достаточно реальна.
Одним и вариантов решения проблемы, хотя бы промежуточного, является выплата «Газпром» указанной суммы (2,6 млрд. долларов). Это покроет долг, возникший в результате судебного противостояния, снимет вероятность ареста активов и позволит продолжить работу по тому же «Северному потоку 2», например. Но понятно, что такое решение несет серьезные политические риски, и будет ли оно принято, вопрос пока открытый.
Вы заметили, наверное, что я совершенно не затрагивал вопрос справедливости решения Стокгольмского арбитража. Да, по этому поводу сломано много копий; да, есть веские основания считать его политически мотивированным и несправедливым.
Но в том-то и дело, что обсуждать это бессмысленно. Такая уж у нас политическая и юридическая данность, в такой обстановке нам жить и работать.
А вот что стоило бы обсудить, так это наше тупое следование «нормам международного права», специально написанным хозяевами мира для таких политических лузеров, как мы.
Увы, нам не стоит удивляться политическому и юридическому произволу в отношении России, её граждан и компаний, пока в нашей конституции утвержден примат международных договоров и обязательств над собственно российскими законами. Мы никогда не станем по-настоящему суверенными, пока возможна ситуация, при которой два российских олигарха решают спорные вопросы в британском суде.
Потому что суд – третья ветвь власти. И это не фигура речи, не художественное преувеличение – это суровая правда жизни. И если судьбы наших граждан решает чужой суд, то и власть у нас, как минимум на треть чужая.
А в Думе обсуждают закон об уголовном преследовании за исполнение санкций против России.
Наверное, это хороший закон. Но было бы гораздо лучше, если бы они приняли закон об уголовной ответственности за обращение в иностранные суды по делам, хоть как-то касающихся наших граждан или компаний.
А до тех пор, увы, не будет у нас ни суверенной экономики, ни суверенного права. И мы вечно будем должны «Нафтогазу». И это тоже не фигура речи…