Госдума потратит более 7 млн рублей на изучение опыта борьбы с бедностью

12:51

Госдума намерена изучить зарубежный опыт снижения социального неравенства и борьбы с бедностью. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Исследование должно содержать оценки возможностей по адаптации иностранного опыта в российских условиях и рекомендации по совершенствованию законодательства РФ. Работы в аппарате ГД оценили в 7,2 млн рублей.

Депутатов в первую очередь интересуют практики по снижению социального неравенства, используемые скандинавскими странами, континентальными государствами ЕС, а также соседями по постсоветскому пространству.

Уточняется, что актуальность исследования обусловлена задачей за 6 лет вдвое снизить бедность, которую поставил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин, отмечает RuPosters.

Согласно статистическим данным, которые приведены в документации к тендеру, за чертой бедности находятся 14% россиян, а почти половина населения страны считается низко обеспеченной.