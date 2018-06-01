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Госдума потратит более 7 млн рублей на изучение опыта борьбы с бедностью

12:51 1.06.2018
Попрошайка © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума намерена изучить зарубежный опыт снижения социального неравенства и борьбы с бедностью. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Исследование должно содержать оценки возможностей по адаптации иностранного опыта в российских условиях и рекомендации по совершенствованию законодательства РФ. Работы в аппарате ГД оценили в 7,2 млн рублей.

Депутатов в первую очередь интересуют практики по снижению социального неравенства, используемые скандинавскими странами, континентальными государствами ЕС, а также соседями по постсоветскому пространству.

Уточняется, что актуальность исследования обусловлена задачей за 6 лет вдвое снизить бедность, которую поставил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин, отмечает RuPosters.

Согласно статистическим данным, которые приведены в документации к тендеру, за чертой бедности находятся 14% россиян, а почти половина населения страны считается низко обеспеченной.

Темы: Россия, Внутренняя политика в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 17:02
Гость: Борьба

правительства с налогонеплатильщиками приняла после окончания учебного года широкий размах. В первую очередь к этой категории относятся дачники, выезжающие на выходные дни на дачу, выращивающие сельхозпродукты и не платя при этом НДС. Это причиняет государству и пищевым корпорациям, супермаркетам, которые принадлежат семьям членов правительства и их западным хозяевам, значительный ущерб. Исполнять карательные меры в виде налётов на дачи под контролем полиции призваны незанятые в каникулы учащиеся школ из бедных, циганских и бомжачьих семей, дабы не дать умирать им с голоду.
01.06.2018, 16:01
Гость: Юрий СПб

ПРОСОСАЛО: нищета элитная деньги клянчит клянчит наперебой, ну в правительстве все свои люди остались, грех не воспользоваться.
01.06.2018, 15:45
Гость: идиоты

жертвы аборта,у которых есть громадный опыт деятельности по обнищанию своего народа.Сволочи 30 лет борятся за свое обогащение за счет ограбления своего народа.Гаденыши с доходами в сотни миллионов,с пенсией в разы и на порядрк большей нашей зарплаты озаботились на 8 миллионов о нашей бедности.Радуйтесь бараны,бейте в барабаны коль ни на что более не годны!
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