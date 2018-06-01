Главный следователь Москвы Александр Дрыманов подал в отставку

10:59

Начальник главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета по Москве, генерал-майор юстиции Александр Дрыманов подал в отставку.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близких к руководству СКР.

По данным источников, Дрыманов попросил о выходе на пенсию по выслуге лет. Заявление было принято 30 июня после беседы Дрыманова с руководством федерального Следственного комитета.

После ухода Дрыманова с должности исполняющим обязанности главы московского СКР станет его первый заместитель Андрей Стрижов. "До глав окружных управлений СКР довели, что с понедельника Стрижов – и. о.", – рассказал один из источников.

Дрыманов стал руководителем ГСУ СКР по Москве в декабре 2015 года. До этого с июня 2014 года он занимал должность и. о. начальника управления СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, которое было специально создано для расследования преступлений на Украине, в том числе громкого дела летчицы Надежды Савченко.

Фамилия Дрыманова фигурировала в так называемом "деле Шакро". В январе представитель прокуратуры на заседании по делу главы управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко заявил о причастности Дрыманова к коррупционной схеме по освобождению участника ОПГ Шакро Молодого.

Дрыманов проходит по этому делу свидетелем.