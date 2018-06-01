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Главный следователь Москвы Александр Дрыманов подал в отставку

10:59 1.06.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Начальник главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета по Москве, генерал-майор юстиции Александр Дрыманов подал в отставку.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близких к руководству СКР.

По данным источников, Дрыманов попросил о выходе на пенсию по выслуге лет. Заявление было принято 30 июня после беседы Дрыманова с руководством федерального Следственного комитета.

После ухода Дрыманова с должности исполняющим обязанности главы московского СКР станет его первый заместитель Андрей Стрижов. "До глав окружных управлений СКР довели, что с понедельника Стрижов – и. о.", – рассказал один из источников. 

Дрыманов стал руководителем ГСУ СКР по Москве в декабре 2015 года. До этого с июня 2014 года он занимал должность и. о. начальника управления СКР по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, которое было специально создано для расследования преступлений на Украине, в том числе громкого дела летчицы Надежды Савченко.

Фамилия Дрыманова фигурировала в так называемом "деле Шакро". В январе представитель прокуратуры на заседании по делу главы управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко заявил о причастности Дрыманова к коррупционной схеме по освобождению участника ОПГ Шакро Молодого.

Дрыманов проходит по этому делу свидетелем.  

Темы: Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 12:25
Гость: Евгений В

Главное - во время смыться! Умный мужик!.
01.06.2018, 12:07
Гость: Nik

От и до в столице пропитано баблом.
01.06.2018, 11:53
Гость: Skeptik

Когда же ЧКисты доберутся до главного темнилы в СК?
Когда закончится война кланов?
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