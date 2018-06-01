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Россиянина отправили в колонию для пожизненно осужденных за кражу 1700 руб

16:01 1.06.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Белозерский районный суд отправил в колонию особого режима местного жителя, который вместе с подельниками украл у 85-летней пенсионерки 1700  рублей.

По данным прокуратуры, трое ранее судимых мужчин в июле 2017 года пришли к 85-летней жительнице села Чимеево. Они представились женщине сотрудниками газовой службы и сказали, что они должны проверить систему отопления. Хозяйка пустила визитеров в дом. Пока двое лжегазовиков отвлекали пенсионерку разговорами на кухне, третий сообщник забрал из шкафа деньги. После кражи мужчины ушли.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 3,5 годам в исправительной колонии особого режима, а двух других к 2 годам и 3 месяцам и 2 годам и 6 месяцам в колонии общего режима.

В исправительные колонии особого режима направляют осужденных при особо опасном рецидиве, осужденных к пожизненному лишению свободы и тех, кому смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный срок.

Темы: Судебная система в России
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Комментарии читателей
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01.06.2018, 18:52
Гость: Михаил

Чего уж тут удивляться, какая власть, такие и судьи и законы и все остальное.Вот Сердюкову с Васильевой как-то очень повезло с судьями, а этим бедолагам не повезло.
01.06.2018, 18:09
Гость: ***

Ну что ж, слов нет, в голове один мат. Васильева, укравшая миллиарды, даже не сидела за украденное. Вывод один: надо было бы воровать миллиарды, вот тогда бы и не посадили.
01.06.2018, 17:49
Гость: короткий обзор

Ну если бы они на 1700 Арсенал купили.,я бы дал пожизнено.
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