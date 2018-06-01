Россиянина отправили в колонию для пожизненно осужденных за кражу 1700 руб

16:01

Белозерский районный суд отправил в колонию особого режима местного жителя, который вместе с подельниками украл у 85-летней пенсионерки 1700 рублей.

По данным прокуратуры, трое ранее судимых мужчин в июле 2017 года пришли к 85-летней жительнице села Чимеево. Они представились женщине сотрудниками газовой службы и сказали, что они должны проверить систему отопления. Хозяйка пустила визитеров в дом. Пока двое лжегазовиков отвлекали пенсионерку разговорами на кухне, третий сообщник забрал из шкафа деньги. После кражи мужчины ушли.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 3,5 годам в исправительной колонии особого режима, а двух других к 2 годам и 3 месяцам и 2 годам и 6 месяцам в колонии общего режима.

В исправительные колонии особого режима направляют осужденных при особо опасном рецидиве, осужденных к пожизненному лишению свободы и тех, кому смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный срок.