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На студентов МГУ завели уголовное дело из-за надписи «Нет фан-зоне»

11:02 2.06.2018
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
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На троих студентов МГУ, написавших на рекламной тумбе неподалеку от университета "Нет фан-зоне" (Чемпионата мира по футболу), завели уголовное дело о вандализме.

"31 мая 2018 года в полицию поступило сообщение, что около станции метро Университет неизвестными были нанесены надписи на рекламную конструкцию, в результате чего она была приведена в негодность. Ущерб составил 65000 рублей", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

По данным источника агентства, речь идет о студентах МГУ, которые сделали надпись на рекламной тумбе в рамках протестной акции против размещения фан-зоны чемпионата мира по футболу FIFA у комплекса университетских зданий.

В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Студенты были доставлены в территориальный отдел полиции, после проведения  необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего они были отпущены".

Ранее инициативная группа студентов требовала отказаться от размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием МГУ на Воробьевых горах. Она указывала на то, что в нем находится студенческое общежитие, условия проживания в котором из-за соседства с десятками тысяч болельщиков станут невыносимыми.

Темы: Судебная система в России
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