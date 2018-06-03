Как втихую ввели платное высшее медицинское образование

18:01

В медвузах интернатура была ликвидирована с 1 сентября 2016 года, следовательно, нужно поступать в ординатуру. Вот здесь и кроется подвох

Считается, что в РФ высшее образование в основном бесплатное. Ну, мол, есть платные места, но основную часть мест для студентов составляют бюджетные места. Но, как оказалось, блажен кто верует. На самом деле, в 2016 году втихую ввели платное медицинское образование. Сделали это так, что никто ничего даже не понял.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Итак, в 2012 году Думой был принят закон об образовании. Я не буду комментировать качество этого закона. Качество думских законов общеизвестно. В этом законе были указаны обучающие программы, действующие после высшего образования. Туда была включена ординатура, но там не оказалось врачебной интернатуры, которая с успехом работала и в СССР, и после его развала. Интернатура – это годичная добавочная стажировка уже имеющих диплом врачей под руководством более опытных врачей.

В медвузах интернатура была ликвидирована с 1 сентября 2016 года. Казалось бы, ничего особенного. Но, когда начинаешь читать приказы Минздрава, то оказывается, что уже в 2017 году выпускники не имели интернатуры, однако в приказе от 2015 года, где указываются квалификационные требования для врача, написано: для базовых врачебных специальностей требуется либо интернатура, либо ординатура.

Интернатуры нет, следовательно, нужно поступать в ординатуру. Вот здесь и находится платный подвох. Раньше интернатура была бесплатной. Вроде бы и сейчас больше половины (113 из общего количества 193 - я беру имеющиеся в интернете данные Ивановской медицинской академии, в других нестоличных вузах ситуация сходная) ординаторские места бесплатные, но большинство дается по целевому назначению, то есть заказаны и оплачиваются облздравотделами.

Бесплатных мест для свободного конкурса выделено всего 22 из 113. Причем стоимость ординатуры почти в 2 раза превышает стоимость обучения в вузе. То есть за два года ординатуры со студента будет удержана денежная сумма, равная стоимости обучения в вузе в течение 4 лет. Но самое главное в том, что платными и бесплатными местами в ординатуру обеспечено меньше половины выпускников. А бесплатная интернатура ликвидирована как класс.

Теперь представим, что, как и хотела и заявляла министр Скворцова, выпускники, пройдя аккредитацию (которая представляет собой некий, не выходящий за рамки требований госэкзамена добавочный экзамен и идет сразу же за государственными экзаменами, практически их повторяя), идет устраиваться участковым врачом, которых не хватает и будто бы из-за нехватки которых и была ликвидирована интернатура. Он приходит к главному врачу и пишет заявление о приеме на работу участковым терапевтом или гинекологом в женскую консультацию. Главный врач открывает приказ о квалификационных требованиях для участкового терапевта и видит необходимость наличия диплома об окончании интернатуры (это видимо, оставлено для прошлых выпускников) или ординатуры.

- Нет, - говорит он, зная, что именно его сделают крайним в случае чего, - ты не подходишь для этой работы. Тебе нужно пройти интернатуру.

- Так ее отменили.

- Ну тогда ординатуру.

- Но у нас в вузе дали мест (бесплатных и платных) только на половину выпускников.

- Ну это твое дело, – отвечает главный.

Что делать бедному выпускнику? Мест в родном вузе нет. Он едет в Москву, где цена ординатуры может быть в 1,5-2 раза выше. Вот и получается, что фактически никакой бесплатности нет. За счет денег, уплаченных в московской ординатуре, покрывается уже все обучение в вузе.

Я навел справки. В Ивановской области из выпускников 2017 года практически ни один не устроился работать участковым врачом. То же будет и сейчас. Мест в Питере и Москве много. Но не намного больше, чем число их выпускников. Кроме того, там масса НИИ медицинского профиля.

Если же не устроятся выпускники в столицы, то они должны будут бросить медицину, так как доля мест в ординатуру по отношению к числу выпускников уменьшилась за два года. То есть в будущем году лучше не станет.

Спрашивается, зачем тогда государство тратило денег на бесплатную подготовку врачей? Может, хватить обманывать? Я здесь не говорю о том, что ликвидирована и субординатура, которую проходили на шестом курсе, а чем занимаются шестикурсники сейчас в медвузе - сложно понять. Ранее субординатура заставляла студентов постоянно учиться и работать в клинике. Сейчас же получаются в основном «специалисты», боящиеся больного.

Поэтому нужно срочно исправить приказ от 2015 года и вставить туда в квалификационные требования слово аккредитация или создать некий аналог бывшей ординатуры в виде некой профессиональной переподготовки, понятие о которой звучит в законе 2012 года.

Автор: Сигизмунд Миронин