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МИД РФ призвал отреагировать на попытку Киева завербовать журналиста из РФ

14:41 3.06.2018
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Москва призывает профильные международные структуры отреагировать на попытку вербовки корреспондента РИА Новости в Литве Ирины Высокович сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). 

"Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с Высокович", - говорится в комментарии МИД РФ.

"Этот инцидент - очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование", - добавили в ведомстве.

В субботу агентство РИА Новости сообщило, что сотрудники СБУ пытались завербовать их корреспондента Ирину Высокович, которая приехала в Херсон для освещения судебного процесса по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. По словам журналистки, они 1 июня вынудили ее проехать в одно из зданий спецслужбы, после чего в течение нескольких часов без оформления протокола допрашивали о профессиональной деятельности. Кроме того, ее заставляли подписать бумагу о готовности сотрудничать и предоставлять информацию о работе РИА Новости. После допроса Высокович отпустили, но от нее потребовали сказать на камеру, что она не имеет претензий к действиям СБУ, пишет ТАСС.

МИД также потребовал от Киева снять все обвинения с главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и немедленно освободить его.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в государственной измене. В пятницу, 1 июня, Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Вышинский имеет гражданство Украины и России, второе он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.

 

Темы: Россия, Украина, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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03.06.2018, 19:19
Гость: Слава**

Правильно Пётр заметил: Отвечать надо сразу !Не проходит у России "игра в добропорядочных партнёров"!
03.06.2018, 15:44
Гость: Шура

После Громыко, все министры были ущербными, кроме как сдавать позиции они ничего не умели....
03.06.2018, 15:36
Гость: Пётр

Как достало это кудахтание. "Мы призываем международные профильные структуры" и прочее. Самим надо решать вопросы, так как их решают страны, имеющие собственное достоинство.
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