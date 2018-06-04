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В Красноярске ФСБ задержала 11 вербовщиков террористов

08:37 4.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Красноярске задержаны одиннадцать участников религиозной ячейки, которые вербовали в боевики и организовали канал по их переправке в террористические группы Сирии и Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление ФСБ.

По данным ведомства, лидер ячейки по телефону установил контакт с членами международной террористической организации за рубежом. Он вербовал своих соотечественников, работавших в регионе, в ряды боевиков и помогал в их переправке на территории, подконтрольные международным террористическим организациям.

Отмечается, что подозреваемые пропагандировали терроризм с использованием видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания. При обысках у них обнаружили и изъяли запрещенную религиозную литературу.

Ранее, в мае ФСБ, возбудила уголовное дело в отношении двоих организаторов по статьям "приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической", и "содействие террористической деятельности".

Темы: Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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