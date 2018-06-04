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Названы возможные сроки встречи Путина и Ким Чен Ына

11:03 4.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Рассматриваются различные даты и место встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, возможен вариант переговоров в сентябре во Владивостоке "на полях" Восточного экономического форума, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров находился с визитом в Пхеньяне, где встретился с руководителем КНДР. Российский министр пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее проинформировало, что на этой встрече была достигнута договоренность о проведении переговоров на высшем уровне.

Один из собеседников агентства пояснил, что возможность проведения встречи "обсуждается, рассматриваем разные варианты". Другой источник отметил, что вариант переговоров на ВЭФе "возможен". "Ждем ответа на письмо Путина", — добавил он.

Темы: Россия, Северная Корея, Международные соглашения и дипломатия
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