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Госдума отказалась вводить госмонополию на алкогольную продукцию

18:52 5.06.2018
Акцизная марка © KM.RU, Илья Шабардин
Акцизная марка © KM.RU, Илья Шабардин
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Депутаты Госдумы отклонили законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ.

Решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагалось разрешить производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции только организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юридического лица, индивидуальным предпринимателям, с которыми государство заключило договор на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции согласно законодательству о контрактной системе в сфере закупок.

При этом отмечается, что организация, с которой государство намерено заключить договор, должна иметь соответствующую лицензию на производство такой продукции.

На основании заключенного договора в полномочия государства входило бы определение порядка производства и оборота продукции, необходимого объема производства, закупочных и отпускных цен.

«Целью настоящего законопроекта является направление доходов от реализации алкоголя в бюджет государства», - уточняется в пояснительной записке.

Согласно заключению правительства, сопроводительные материалы к законопроекту не содержат описания механизма введения государственной монополии. Кроме того, установление государственной монополии повлечет снижение загрузки производственных мощностей и, как следствие, приведет к росту цен на продукцию, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

Реализация инициативы также потребует дополнительных финансовых затрат. Согласно проекту, государство при его реализации получит доход в виде разницы между закупочной и розничной ценой продукции, в то время как алкогольная и спиртосодержащая продукция являются подакцизными товарами, налогообложение которых является стабильным источником доходов бюджетов всех уровней.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилом Дегтяревым (ЛДПР) и председателем комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексеем Диденко (ЛДПР).

Темы: Производство и продажа алкоголя, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 20:52
Гость: Госдума отказалась

...и снова показала звериный оскал народу России...Купленные видно дяденьки и тетеньки Госдумы не хотят,чтобы народ был здоров и жил. Пусть травятся..
05.06.2018, 20:35
Гость: Макар

Лобби, очень любят депутаты деньги.
05.06.2018, 20:09
Гость: КОНЕЧНО ОНО

Легче население ошкурить ,чем иносранцев владельцев заводов
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