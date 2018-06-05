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Граждан Украины перестали выпускать из России без загранпаспорта

11:34 5.06.2018
Фото с сайта abali.ru
Фото с сайта abali.ru
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В столичном аэропорту Внуково граждан Украины перестали выпускать из страны по национальному паспорту, пишет «Страна.ua».

По данным издания, пограничный контроль ФСБ не допустил гражданку Украины, приехавшую в Россию через Минск по национальному (общегражданскому) паспорту, на рейс в Минск. Пограничники объяснили свои действия отсутствием заграничного паспорта у пассажирки, который необходим для пересечения государственной границы.

Отмечается, что днем позже с тем же документом женщина спокойно пересекла границу России и Белоруссии на поезде. Издание также сообщает, что ежедневно с рейсов во Внуково снимают до 10 граждан Украины по причине отсутствия у них заграничного паспорта.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на свой источник в Генпрокуратуре России, в соответствии с международными договорами граждане Украины и России могут пересекать границы этих стран без виз и пользоваться национальными паспортами.

Однако с 2014 года погранслужба Украины стала в одностороннем порядке требовать от россиян наличие загранпаспорта при пересечении границы. В свою очередь Россия ввела пограничный переход на транзитном маршруте через Минск.

По данным источника, после публикации в «Стране.ua» российские ведомства начали проверку законности действий погранслужбы в аэропорту Внуково. Вполне возможно, что действия будут признаны правомочными и подобная практика будет распространена на все погранпереходы. 

Темы: Внуково, Отношения России и Украины, Погранично-визовые вопросы в России
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 17:06
Гость: @

Не верю! Танки провозят, а человека не пустили. Это не правда!
05.06.2018, 16:44
Гость: А старикам дваться некуда

А в России законы никогда не выполняются. Завтра еще что-нибудь придумают. Поэтому и русским, и украинцам в Европу надо ехать. Там к человеку лучше относятся.
05.06.2018, 16:41
Гость: Напряженным

Ты разрядился?. Тогда иди спать.
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