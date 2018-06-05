Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах

16:36

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает заменить военные кафедры в вузах на военные учебные центры.

Распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

В настоящее время военная подготовка в вузах осуществляется в учебных центрах, на военных кафедрах и факультетах военного обучения. Эти подразделения и предлагается заменить едиными учебными центрами.

Сообщается, что законопроект направлен на повышение эффективности обучения студентов в структурных подразделениях военной подготовки. По ожиданиям кабмина, он позволит эффективнее использовать "учебно-материальную базу, вооружение и военную технику".