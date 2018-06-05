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Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах

16:36 5.06.2018
Суворовское военное училище © KM.RU, Кирилл Зыков
Суворовское военное училище © KM.RU, Кирилл Зыков
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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает заменить военные кафедры в вузах на военные учебные центры.

Распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.

В настоящее время военная подготовка в вузах осуществляется в учебных центрах, на военных кафедрах и факультетах военного обучения. Эти подразделения и предлагается заменить едиными учебными центрами.

Сообщается, что законопроект направлен на повышение эффективности обучения студентов в структурных подразделениях военной подготовки. По ожиданиям кабмина, он позволит эффективнее использовать "учебно-материальную базу, вооружение и военную технику".

Темы: Армия и обороноспособность России, Высшее образование в России
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 20:41
Гость: Правозащитник

Правильно и по нашему, либерально-демократическому. Мы мирная страна и не с кем воевать не собираемся. Мы будет разоружаться чтобы доказать всему миру наши мирные намерения. Миру Мир! Лиш бы не было войны.
05.06.2018, 18:40
Гость: Минхерц

Опробировать нововведение предлагаю на Правительстве !
05.06.2018, 17:37
Гость: Ося

Правильное решение! Военная кафедра - это синекура!..
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