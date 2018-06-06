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Госдума разрешила инвалидам подавать заявки в несколько вузов

14:18 6.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий право абитуриентов-инвалидов подавать заявки в несколько вузов, пишет РИА Новости.

Действующий порядок предполагает внеконкурсное поступление абитуриентов-инвалидов в вузы в пределах квоты, а если она превышена, между ними проводится конкурс на зачисление в вуз. Автор инициативы, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин пояснил, что действующий порядок, таким образом, не гарантирует зачисление абитуриента-инвалида, успешно прошедшего экзамены.

"Законопроект направлен на восстановление для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп… возможности воспользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований… в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько высших учебных заведений (до пяти соответственно)", — сообщается в пояснительной записке.

Таким правом предлагается наделить детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

Кроме того, согласно законопроекту, часть абитуриентов-инвалидов смогут поступать в вузы, где проводятся дополнительные экзамены профильной или творческой направленности, не по итогам ЕГЭ, а по результатам экзаменов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Высшее образование в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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06.06.2018, 18:05
Гость: ВВВ

Если учесть, что инвалидов на голову у нас аж 76%, то зачем России столько "специалистов" с высшим псевдообразованием?
06.06.2018, 16:48
Гость: Патриот России

Госдума разрешила инвалидам подавать заявки в несколько физкультурных вузов
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