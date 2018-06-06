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Глава РАН объявил о реформе аспирантуры в России

13:30 6.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России будет проведена реформа аспирантуры — срок обучения продлят, число лекций сократят, а написание научной работы по итогам обучения сделают обязательным. Об этом объявил глава Российской академии наук Александр Сергеев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сергеева, такую реформу поддерживают министр науки и высшего образования Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева. «В ближайшее время вопрос будет быстро решен», — заявил глава РАН.

Сергеев также рассказал, что в первые годы обучения в аспирантуре можно было бы ввести специальные меры финансовой поддержки для аспирантов. «К примеру, можно будет давать аспирантов только туда, где руководители и институты докажут, что они смогут с самого начала обеспечить нормальную зарплату. Можно ставить так вопрос», — заявил глава РАН.

В конце 2017 года замглавы Минобрнауки (в мае 2018 года преобразовано в два министерства — просвещения и науки и высшего образования) Григорий Трубников объявил, что рассматривается план реформы аспирантуры, предполагающий увеличение срока обучения до пяти-шести лет, а также разделения его на два этапа.

Первый этап обучения, сообщил тогда Трубников, будет заканчиваться традиционными экзаменами и защитой квалификационной работы, которую нужно приравнять к PhD. Второй этап — специализация по конкретной тематике кандидатской диссертации.

Михаил Котюков, возглавлявший в тот момент ФАНО (Федеральное агентство научных организаций. Расформировано в мае 2018 года), говорил тогда, что говорить о переходе к шестилетнему сроку обучения в аспирантуре преждевременно.

Темы: Образование в России, Реформа образования в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.06.2018, 18:40
Гость: Alex

И ЕГЭ еще ввести, и ГТО неплохо бы. Чтобы всем одиноково хорошо было.
06.06.2018, 17:18
Гость: Патриот России

\ Никаких лекций - всему надо учиться САМОМУ.
Ты сам какую аспирантуру заканчивал?
06.06.2018, 16:54
Гость: Патриот России

Стоит ли учиться 6 лет в аспирантуре, если доктор наук в Москве получает 30 тыров? Студенты считают, что не стоит...
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