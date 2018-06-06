Как с 17-летних выпускниц сдирают лифчики на ЕГЭ

15:36

Главный экзамен превратили в вопиющее унижение наших детей



@ РИА Новости, Алексей Мальгавко

Про всякие рамки, металлоискатели, досмотры чиновники от образования с огромной гордостью вещают каждый раз, когда говорят как они во всеоружие готовятся принимать у детей главный выпускной экзамен.

Не рассказывают чему научили детей, как обогатили их духовно, а как натаскали их на этот самый ЕГЭ, а потом выставили против этих же самых детей рамки, металлоискатели, полицию, наблюдателей.

Матерым преступникам и террористам такие меры безопасности не снились, какие выставили против наших детей, чтоб не обманули не дай бог, не пронесли с собой не то, что классическую шпору, а какой-нибудь гаджет с подсказкой. Типа так взрослые борются с коррупцией. Но почему среди детей-то?

Кто-нибудь верит в то, что ее не стало, этой коррупции, и что «блатные» дети не имеют возможности получать самые высокие баллы? Правильно, никто не верит. А издевательство над детьми уже достигло немыслимых размеров.

Мы сообщали об одном из самых последних вопиющих случаев, о котором узнала вся страна благодаря паблику Набережных Челнов. Там жительница Нижнекамска выложила свой крик души:

«Сегодня школьники писали ЕГЭ по химии. Моя сестренка (17 лет) живет в Нижнекамске и там сдавала экзамен. В этом году девочек заставили не только сдавать телефоны, но и снять нижнее белье!!!

Проверяющие на мою сестренку давили, заставили снять бюстгальтер и в белой прозрачной шифоновой блузке на голое тело проходить через металлоискатель под пристальным взглядом на грудь двух мужчин!!! Что она могла написать в таком состоянии? У нее началась истерика, два раза вызывали врача, ни отказаться, ни звонить родителям не разрешали! Что это? (Орфография сохранена).

После такого откровенного садизма просто дрожь берет. И это, на минуточку, происходит в Татарстане, республике с мусульманскими традициями. Специально делаю на этом акцент, ведь там девушек по определению воспитывают в более строгих правилах.

Зачем же устраивать ребенку публичный стриптиз? Неужели чиновники в Нижнекамске после такого унижения резко почувствовали себя в безопасности? От кого? По крайней мере устроители всего этого безобразия точно наказания не ждут, а умудряются заявлять после обещаний разобраться, что никто девочку не раздевал.

Мол, все было так, как, например, объяснила замначальника управления образования района Айзиряк Рамазанова, что металлоискатель реагировал на косточки, вшитые в белье, а чтобы прекратить подачу сигнала, девочка сама пошла в туалет и сняла фонящий предмет туалета. А так ее никто не заставлял этого делать.

То же самое говорится в официальном заявлении местных чиновников, которые в частности озвучивала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского района Марина Камелина.

А еще одна чиновница от образования, руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования министерства образования и науки Татарстана Наталья Гречанникова пошла еще дальше в своем цинизме, она заявила, что «организаторы пункта проведения экзамена даже не предполагали, что девочка совершила такой поступок». Как вам такое? Эти святые люди даже не предполагали, что творят!

Только представьте себе этот ужас. Пищит металлоискатель, время начала экзамена уже приближается, а девочке упорно не позволяют пройти в класс. Все это на нервах и на глазах «добрых теть и дядь».

Старшекласснице ничего не оставалось сделать как пойти и раздеться, хорошо, что еще голышом не заставили сесть за парту. И они даже не поняли, что происходит?

Впрочем, в многочисленных комментариях люди рассказывают, что в их школах уставшие надсмотрщики просто просили парней снять рубахи и проходить с голым торсом. Этим любителям детского стриптиза лень уже было досматривать в деталях.

По словам очевидцев, не хватало автоматов и овчарок на цепях. И иначе как надсмотрщиками учителей, которые выступают в роли наблюдателей, язык не поворачивается назвать.

Они на полном серьезе думают, что выполняют какую-то очень важную миссию. Только не о той безопасности пекутся! Нужно думать о том, как не сломать психику нашим детям, а не о том, что у них там запищало в нижнем белье. Но нет же, они выполняют инструкции, им не до детей и не до их ранимой психики.

Один московский педагог мне рассказал, что кричал от возмущения, когда придя в одну из школ, где его попросили выступить в роли наблюдателя, слишком рьяное руководство школы снесло двери в туалете, чтобы там дети не смогли ничего списать. А нужду справляли на виду у всего честного люда. А что? Ни у кого нет никаких секретов.

Он, мой знакомый, потребовал немедленно вернуть двери на место и не издеваться над выпускниками. Но ведь не все сохраняют в себе хоть что-то человеческое, когда речь идет о детях…

Читаю комментарий к сообщению в паблике: «Где такие правила, подтверждённые каким-либо законом? Вот я знаю одно, что статья 21 Конституции РФ защищает достоинство и честь гражданина РФ. А действия учителей и охранников в школах перед экзаменами полностью нарушают закон. Приведите статью или закон, где им это разрешено?»

Что можно сказать на это? Они сами себе все это разрешают, у них есть инструкции, которые к главному Закону страны точно не имеют никакого отношения. Понравилось, что по поводу ЕГЭ заявил Евгений Сатановский, российский учёный-востоковед и экономист, профессор:

— Это действительно истощает нервную систему наших детей, это издевательство над нашими детьми, родители и другие близкие родственники, а также те, кто из учителей поумнее (такие тоже есть), понезависимее (и такие тоже есть), постарайтесь вот эту всю жутковатую, полутюремную систему нашего ЕГЭ сгладить, потому что такого позора, как держать в классах милицию, а это сплошь и рядом, я отродясь не видел.

Ну, списывает человек — что, сдохнуть, что ли, за это? Отношение к государству из-за этого плохое закладывается изначально. Ребенок понимает, что государство — враг. Враг пришел, оккупант его мозгов и класса, и он к нему так и относится. Спасибо, что гаулейтеров с автоматами не ставят. Почему наши чиновники этого не понимают — я не знаю. Им же потом с этими людьми жить, а они ведь вырастут…

Они уже выросли, к сожалению. И уже давно все понимают, жаль только российская система образования этого совсем не отображает, превратив учеников в неких врагов государства.

А вот чтобы хотя бы дома они себя чувствовали защищенными, не пытайтесь тоже запугивать. Как говорит психолог Анастасия Петрова, первое, что вы должны помнить, — вы не враг своему ребенку. Вы не должны его оценивать по тем оценкам, которые он уже получил или получит во время ЕГЭ.

Ваш ребенок должен быть уверен, что в любой, самой нелепой ситуации вы будете на его стороне. Вы не должны напоминать своему сыну или дочке, что вся его жизнь зависит от этого экзамена. Что именно в эту минуту решается его судьба, а заодно судьба всей семьи. Не взваливайте на него ответственность за все человечество!

Автор: Татьяна Алексеева