В Уфе двоих полицейских приговорили к семи годам за избиение задержанного

15:18

В Уфе суд приговорил к семи годам лишения свободы двоих полицейских, которые избили задержанного. Об этом сообщает прокуратура Башкортостана.

В январе 2016 года командир взвода и сотрудник патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков и избили его руками и ногами, добиваясь признательных показаний, сообщают в СК.

Через несколько дней состояние задержанного ухудшилось, ему потребовалось операция. Другие детали дела не сообщаются.

Командира взвода и полицейского из полка патрульно-постовой службы признали виновными в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 286, часть 3 статьи 111 УК РФ).