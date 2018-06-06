]]> ]]>
Главная В России Новости

В Уфе двоих полицейских приговорили к семи годам за избиение задержанного

15:18 6.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В Уфе суд приговорил к семи годам лишения свободы двоих полицейских, которые избили задержанного. Об этом сообщает прокуратура Башкортостана.

В январе 2016 года командир взвода и сотрудник патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков и избили его руками и ногами, добиваясь признательных показаний, сообщают в СК.

Через несколько дней состояние задержанного ухудшилось, ему потребовалось операция. Другие детали дела не сообщаются.

Командира взвода и полицейского из полка патрульно-постовой службы признали виновными в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 286, часть 3 статьи 111 УК РФ).

Темы: Уфа, Правоохранительные органы в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.06.2018, 18:57
Гость: Длинный нос

Не за "избиение"- а за изувечение!
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.