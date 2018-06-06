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Жириновский предложил возобновить в школах основы семейного воспитания

16:21 6.06.2018
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил возобновить в общеобразовательных школах предмет об основах семейного воспитания.

С такой инициативой он выступил в ходе парламентских слушаний на тему «Десятилетие детства. Совершенствование государственной политики в сфере защиты детства».

«Нужно объяснить всем еще в школе, чтобы дети знали, что девочка станет мамой, что это такое, что мальчик станет папой, что это такое. Первое время пытались ввести основы семейного воспитания. Такого человеческого предмета сейчас, к сожалению, нет. Это имеет огромное значение», - подчеркнул В.Жириновский.

По словам парламентария, знания о семейном воспитании также необходимы и учащимся российских вузов.

«Периодически вузы должны звать внешних учителей и преподавателей рассказывать студентам об этих нормах. Это самое важное. Это же наш гражданин. Это хрупкое существо», - заключил В.Жириновский.

Темы: Образование в России, Школьное образование в России, Партия ЛДПР, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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06.06.2018, 20:13
Гость: adept

Семейным воспитанием должны заниматся родители а не чужие дяди и тети. на фига тогда вообще семья
06.06.2018, 19:46
Гость: !

Очень мудрое давно назревшее решение.
06.06.2018, 18:03
Гость: Трезвый

Жив еще курилка.Выборы прошли,отдохнули и снова в бой за ценности либерал-демократии на деле почему-то всегда оказывающиеся на пользу властей. Предложение о семейном воспитание нужно сочетать с сексуальным и тогда у ЛДПР вырастет новое поколение своих избирателей имеющих ну ооочень нежную натуру.Почему-то лидер этой партии не заикается о трудовом воспитание школьников и все предлагает свои оригинальные мысли вслух. А зря. Чтобы понять кто есть ху в политтусовке Москвы нужно дать им в руки микрофон и мы услышим очень оригинальные слова выражающие КПД их мозга.Тут Жириновскому нет равных и очень жаль что он постарел и просто угас.Может мельдоний поможет?
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