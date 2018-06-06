Жириновский предложил возобновить в школах основы семейного воспитания

16:21

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил возобновить в общеобразовательных школах предмет об основах семейного воспитания.

С такой инициативой он выступил в ходе парламентских слушаний на тему «Десятилетие детства. Совершенствование государственной политики в сфере защиты детства».

«Нужно объяснить всем еще в школе, чтобы дети знали, что девочка станет мамой, что это такое, что мальчик станет папой, что это такое. Первое время пытались ввести основы семейного воспитания. Такого человеческого предмета сейчас, к сожалению, нет. Это имеет огромное значение», - подчеркнул В.Жириновский.

По словам парламентария, знания о семейном воспитании также необходимы и учащимся российских вузов.

«Периодически вузы должны звать внешних учителей и преподавателей рассказывать студентам об этих нормах. Это самое важное. Это же наш гражданин. Это хрупкое существо», - заключил В.Жириновский.