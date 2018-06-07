Пока в идеальном мире Рособрнадзора Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходит «без сбоев и утечек», в мире реальном обсуждают очередной «слив» прототипов заданий в сеть

Сотни выпускников и экспертов, проверяющих ответы, подтверждают: выложенные в социальных сетях задачи полностью или частично совпали с подлинными. Отличаются они разве что цифрами, которые на ход решения не влияют.

Фото с сайта nakanune.ru

Возможно, благодаря лишь формальному несоответствию цифр Рособрнадзор настаивает на "штатном режиме" и списывает все на домыслы школьников. Тем более что доподлинно прояснить ситуацию не удастся, пока участникам ЕГЭ не откроют доступ к своим ответам, и тогда по условиям задач можно будет определить, подтвердился "слив" или нет.

В этом году корабль ЕГЭ дал течь практически сразу после начала основного периода. Как уже сообщало Накануне.RU, в конце мая в соцсетях появились предположительно задачи профильного ЕГЭ по математике. После экзамена 1 июня некоторые школьники подтвердили, что им попались точно такие же задания, в отдельных случаях отличающиеся лишь цифрами. Об этом сообщил на своей странице "Вконтакте" Учитель года-2007, основатель портала по подготовке к экзаменам "Решу ЕГЭ" Дмитрий Гущин.

"К сожалению, экзаменационные задания, попавшие ко мне вчера, оказались подлинными. Школьники из Дальнего Востока, Сибири, Центра, Петербурга, Москвы сообщают, что сегодня на экзамене у них встречались именно эти задания. Не одно или два – в сборке 30 (!) прототипов каждого из самых трудных заданий 13-18 экзаменационного варианта. По-разному составляя их друг с другом и меняя в заданиях числовые данные, можно получать сотни экзаменационные задач, которые и оказались на экзамене", – полагает Гущин.

По его данным, в самых разных группах, беседах, комментариях школьники пишут, что эти задания якобы ходили по сети почти неделю.

"Трудно даже представить, сколько тысяч человек знало задания заранее. Но точно можно сказать, что за их решение должны будут выставить 16 "первичных" баллов, что соответствует 74 баллам по 100-балльной шкале. Этого уровня обычно достигает всего несколько процентов сдающих", – написал Дмитрий Гущин.

Утечка такого масштаба могла произойти только в центре столицы, предполагает учитель.

"Так происходит далеко не первый раз. И с этим надо что-то делать. Понять, кто имеет доступ ко всем экзаменационным комплектам, кто и как может копировать из них задания. Поинтересоваться, кто себе недавно квартиру купил на нетрудовые доходы. Привлечь к этому специалистов из правоохранительных органов", – считает эксперт.

За несколько дней удалось установить источник "слива" – девочка Катя призналась, что получила задания по электронной почте и скинула их учащимся школы, расположенной в другом часовом поясе. По ее словам, задачи она получила от знакомого, а тот в свою очередь от "разработчика ЕГЭ".

Тем временем, каждый новый ЕГЭ у Рособрнадзора проходит "в штатном режиме", по-прежнему "без сбоев и утечек". Правда, официозные формулировки становятся все более распространенными после очередных сведений о "сливе".

Накануне экзамена по химии, который прошел 4 июня, в сети появится "желтый листок" с нетипичными для прежних ЕГЭ заданиями.

"Один из возможных типов заданий № 34, которые могут быть в экзаменационном варианте по химии, — задачи на электролиз. Они соответствуют школьной программе, ничего особенного в них нет, но тема не самая фундаментальная. Никогда раньше на ЕГЭ о ней не спрашивали. А в этом году задания на электролиз включили в экзаменационный вариант. Казалось бы, что в этом удивительного? А то, что на вчерашнем "желтом листке" восемь задач на эту тему. Которые и оказались на сегодняшнем ЕГЭ", – написал Дмитрий Гущин.

Школьники рассказывают, что задачи им дала учительница со словами, что на экзамене будет подобное.

Рособрнадзор должен бы был аннулировать результаты экзамена, но все ограничивается лишь более подробными оправданиями.

"Основной период ЕГЭ продолжается в штатном режиме, без серьезных сбоев. Специальная группа мониторинга интернета, фиксирующая и проверяющая публикации материалов, якобы являющихся каким-то образом полученными заданиями реального ЕГЭ, не выявила фактов утечек подлинных контрольных измерительных материалов", – сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Они потратили на эту службу миллионы, а она очевидную проблему зафиксировать не в состоянии. Помню, что в 2011, 2012 и 2013 гг. пресс-служба точно так же все отрицала. В конце концов, у них украли все экзаменационные варианты по всем предметам от весенней досрочной волны до июльских пересдач. Но они и тогда не сдавались и каждый день опровергали", – утверждает Дмитрий Гущин.

Утечки были и раньше, но не в таких количествах и масштабах, как сейчас, отмечает профессор, доктор физико-математических наук Александр Иванов.

"Ситуация беспрецедентна по сравнению с прошлым и позапрошлым годом, ничего подобного в таких масштабах раньше не было. Сегодня можно говорить о том, что честного, объективного, независимого экзамена фактически нет. В прошлом году были передачи вариантов кому надо, но это были единичные случаи, это не было массово, не было так общеизвестно, как сейчас. Сейчас все школьники, учителя это знают, потому что Гущин – видная фигура в сфере ЕГЭ. Через день все эксперты во время проверки убедились в подлинности [предполагаемых прототипов] заданий. Все было выложено в сеть. Это скандал иного порядка, замолчать это невозможно", – поделился своим мнением с Накануне.RU Александр Иванов.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов настоятельно рекомендовал общественникам помолчать в период проведения ЕГЭ, дескать, любые негативные высказывания только нагнетают обстановку, добавляют нервозности и мешают детям сосредоточиться на успешной сдаче экзаменов.

Но школьники и эксперты, проверяющие ЕГЭ, не отмалчиваются. И пока только их словами подтверждается совпадение выложенных в сеть заданий с подлинными. На ЕГЭ школьник видит Контрольно-измерительные материалы (КИМы) в первый и последний раз, он не может ни сфотографировать их, ни переписать. Проверяющие ответы ЕГЭ специалисты несут ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведениях. Единственная возможность юридически доказать подлинность утечки – дождаться опубликования результатов ЕГЭ. Тогда по бланкам ответов школьников и описанным в них условиям задач несложно будет восстановить сами задания.

Информация с официального сайта ЕГЭ

Итак, с одной стороны, металлоискатели на входе в аудиторию для сдачи ЕГЭ, глушители прослушивающих устройств, с другой – гуляющие по сети задачи, решение которых приносит высокие баллы и обеспечивает "билет" в лучшие вузы страны. Сложно поверить в то, что в век усиливающейся защиты информации задачи могут распространиться по регионам случайно, по чьей-то невнимательности.

"Сделано было очень грамотно. Вбросы рассредоточили по различным сообществам, которые занимаются подготовкой к ЕГЭ. Вот варианты, которые могут быть на экзамене, вбросили бесплатно и очень широко. Работала структура, это не случайный слив", – предполагает Александр Иванов.

Система ЕГЭ с бесконечными пособиями, "решебниками", репетиторскими курсами и самими экзаменационными заданиями – огромный бизнес, говорит профессор Сергей Комков – президент Всероссийского фонда образования, академик МАНПО.

"Все опытные эксперты уже не первый год пытаются доказать, что система ЕГЭ не снижает коррупцию, а порождает новые формы этой самой коррупции и значительно ее повышает. С использованием новых технологий! Просто всерьез этим до сих пор никто не хотел заниматься. А зря! Потому что, кроме криминальной составляющей, данная система приводит к полному отуплению нации. Создает такие условия, при которых люди, имеющие деньги и связи в руководящих структурах органов образования, причастных к проведению ЕГЭ, "проталкивают" своих детей в лучшие вузы страны. А наиболее талантливые дети остаются за бортом", – сообщил Накануне.RU Сергей Комков.

По словам профессора, создание такой системы противоречит интересам России.

"Проталкивалась данная система группой американских советников под крышей Высшей школы экономики с активным участием группы чиновников Министерства образования и науки РФ", – заявил Сергей Комков.

Сегодня, 6 июня, выпускники сдают самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку. Впереди – иностранный язык, обществознание и биология.

"Миф о "честном ЕГЭ" разрушен, и его уже не возродить. По сути, подрублен столб, вокруг которого крутилось наше деградирующее образование. Все претензии к единым экзаменам теперь усилятся многократно. Кто из представителей власти посмеет снова публично вещать о "независимом ЕГЭ, дающем возможность объективно оценивать знания абитуриентов"? Сохранение нынешней системы будет фактически означать, что на школе ставят крест, а значит, и на стране тоже", – уверяет Александр Иванов.

В этой ситуации единственным верным решением было бы признать необъективность проверки знаний и заявить о кардинальном пересмотре всей системы выпускной аттестации и вступительных экзаменов, считает профессор.

Пока группа мониторинга интернета Рособрназора не замечает совпадений между выложенными в сети заданиями и подлинными, Дмитрий Гущин попросил сообщать в комментариях под его постом, какие из опубликованных задач попались подписчикам на ЕГЭ. Сотни людей из всех регионов страны заявили об их полном совпадении с подлинными заданиями.

Скриншоты с сайта nakanune.ru